سفير واشنطن لدى تل أبيب: إسرائيل أرسلت منظومات القبة الحديدية إلى الإمارات خلال حرب إيران

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل أرسلت إلى دولة الإمارات بطاريات دفاع جوي من منظومة "القبة الحديدية" إلى جانب أفراد لتشغيلها للدفاع عنها في الحرب مع إيران.

وأدلى هاكابي بهذه التصريحات خلال مؤتمر عقد في تل أبيب.

وقال هاكابي، خلال المؤتمر، "أود أن أوجه كلمة تقدير لدولة الإمارات العربية المتحدة، أول دولة انضمت إلى اتفاقات أبراهام".

وأضاف هاكابي: "انظروا فقط إلى الفوائد. لقد أرسلت إسرائيل لهم بطاريات من منظومة القبة الحديدية إلى جانب أفراد للمساعدة في تشغيلها".