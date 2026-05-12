عبّرت الفنانة مديحة حمدي عن حزنها الشديد لوفاة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، لافتة إلى أن العلاقة التي جمعتهما لم تكن مجرد زمالة فنية، بل امتدت لسنوات طويلة من المودة والتقدير والذكريات الإنسانية.

وقالت عبر برنامج "الستات" مع الإعلاميتين سهير جودة ومفيدة شيحة، على قناة "النهار"، اليوم الثلاثاء، إن عبد الرحمن أبو زهرة كان بمثابة أستاذ لها منذ سنوات الدراسة، موضحة أنه كان يحرص على تدريب فرق التمثيل التي كان ضمنها في المرحلة الثانوية أو الجامعية على فن التمثيل الصامت، وذلك قبل احترافها الفن بشكل كامل.

وأضافت أن الراحل تميز منذ شبابه بالأخلاق الرفيعة والاحترام الشديد، مؤكدة أن كل من تعامل معه لم يذكر عنه سوى كل خير، إلى جانب موهبته الكبيرة وتاريخه الفني.

ودخلت في نوبة بكاء خلال حديثها عن مواقفه الإنسانية معها، مؤكدة أنها لن تنساه، مسترجعة موقفًا حين ساندها في التزاماتها المالية، وقال لها: “أنا أخوكي وزميلك”، وأصر وقتها على تأجيل حصوله على مستحقاته المالية رغم كِبر المبلغ، مراعاةً لظروف العمل والإنتاج.

وأشادت بانضباطه الشديد داخل مواقع التصوير، مؤكدة أنه لم يتأخر يومًا عن موعد، ولم يتلفظ بأي لفظ خارج، وكان دائم التحضير لأدواره بعناية، حتى إنه كان يلوّن "الاسكريبت" بطريقة منظمة تساعده على الحفظ والمراجعة.

وأكدت أن الراحل لم يكن من الفنانين الذين يرهقون فريق الإنتاج بطلبات خاصة، بل كان شديد التقدير للجميع، مشيدة بحسن تربية أبنائه، مختتمة حديثها بالدعاء له بالرحمة.