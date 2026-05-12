بريطانيا تعتزم إرسال مقاتلات وسفينة حربية لتأمين مضيق هرمز

قالت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إنها ستسهم بمعدات ذاتية التشغيل لكشف الألغام ومقاتلات تايفون والسفينة الحربية دراجون في مهمة دفاعية متعددة الجنسيات تهدف إلى تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز.
وأعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي عن هذه المساهمة خلال قمة عبر الإنترنت مع أكثر من 40 وزير دفاع من الدول المشاركة في المهمة، مشيرا إلى أنها ستبدأ العمل عندما تسمح الظروف بذلك، وفقاً لوكالة رويترز.
وأضاف في بيان: "مع حلفائنا، ستكون هذه المهمة المتعددة الجنسيات دفاعية ومستقلة وذات مصداقية".
وفي وقت سابق، نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم الثلاثاء عن محمد أكبر زادة نائب القائد السياسي لبحرية الحرس الثوري قوله إن طهران لا تعتبر المضيق حاليا ممرا مائيا ضيقا يحيط بعدد من الجزر، بل وسعت نطاقه وأهميته العسكرية بشكل كبير.