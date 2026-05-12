بريطانيا تعتزم إرسال مقاتلات وسفينة حربية لتأمين مضيق هرمز

قالت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، إنها ستسهم بمعدات ذاتية التشغيل لكشف الألغام ومقاتلات ​تايفون والسفينة الحربية دراجون في مهمة دفاعية ‌متعددة الجنسيات تهدف إلى تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز.

وأعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي عن هذه المساهمة خلال ​قمة عبر الإنترنت مع أكثر من 40 ​وزير دفاع من الدول المشاركة في المهمة، ⁠مشيرا إلى أنها ستبدأ العمل عندما تسمح الظروف ​بذلك، وفقاً لوكالة رويترز.

وأضاف في بيان: "مع حلفائنا، ستكون هذه المهمة المتعددة الجنسيات ​دفاعية ومستقلة وذات مصداقية".

وفي وقت سابق، نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم الثلاثاء عن محمد أكبر زادة نائب القائد السياسي ​لبحرية الحرس الثوري قوله إن طهران لا تعتبر المضيق ⁠حاليا ممرا مائيا ضيقا يحيط بعدد من الجزر، بل وسعت نطاقه ​وأهميته العسكرية بشكل كبير.



