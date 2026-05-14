روسيا: بوتين يستبدل حاكمي إقليمين حدود يين مع أوكرانيا

استبدل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حاكمي منطقتين حدوديتين مع أوكرانيا، وفقا لمرسوم نُشر اليوم الأربعاء.

وجاء في المرسوم أن فياتشيسلاف جلادكوف، حاكم منطقة بيلجورود، غادر منصبه "بناء على طلبه."

وجرى تعيين الجنرال ألكسندر شوفاييف حاكما مؤقتا لمنطقة بيلجورود، بينما تم تعيين إيجور كوفالتشوك حاكما مؤقتا لمنطقة بريانسك، خلفا لألكسندر بوجوماس.

وتتحمل منطقة بيلجورود وطأة الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وتعرضت المنطقة، مرارا لهجمات من جانب أوكرانيا، إذ تُستخدم كمنطقة انتشار لهجمات الجيش الروسي على مدينة خاركيف الأوكرانية، وكذلك كمركز لوجستي.

وتعرضت بلدات أصغر، قريبة من الحدود، أيضا لهجمات متكررة.

ويُعتقد أن الحاكم الذي سيترك منصبه، فياتشيسلاف جلادكوف، قد حظي بتقدير بوتين بسبب تعامله مع الوضع، فيما تكهنت وسائل إعلام روسية بأن الحاكم البالغ من العمر 57 عاما قد ينتقل إلى منصب حكومي في موسكو.

واستبدل بوتين، حاكم منطقة كورسك، وهي المنطقة الحدودية التي نفذت فيها القوات الأوكرانية توغلا مفاجئا في 2024.