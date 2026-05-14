الادعاء الفرنسي يطالب بالسجن سبع سنوات بحق الرئيس السابق ساركوزي في قضية ليبيا

طلب المدعون الفرنسيون، اليوم الأربعاء، من القضاة إرسال الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي إلى السجن – مرة أخرى – هذه المرة لمدة سبع سنوات وفرض غرامة قدرها 300 ألف يورو (330 ألف دولار) عليه بسبب مزاعم بأن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قام سرا بتمويل حملة ساركوزي الرئاسية الناجحة عام 2007.

وصدر حكم بحق ساركوزي (71 عاما) في سبتمبر 2025 بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التآمر الجنائي، ليصبح أول رئيس فرنسي سابق في التاريخ الحديث يتم سجنه.

وقضى ساركوزي، 20 يوما في سجن لا سانتي بباريس قبل إطلاق سراحه في نوفمبر تحت إشراف المحكمة.

وتقدم باستئناف وتبعه المدعون العامون، حيث طالبوا بتجديد التهم الموجهة إليه وفرض عقوبة أطول. ويستمر الاستئناف حتى أوائل يونيو، ومن المتوقع صدور الحكم في 30 نوفمبر.

واجه الرئيس الأسبق، العديد من قضايا الفساد في السنوات الأخيرة، لكن قضية ليبيا تحمل الثقل السياسي والرمزي الأثقل على الإطلاق، حيث تزعم أن دكتاتورية أجنبية ساعدت في وصول رئيس فرنسي إلى السلطة.