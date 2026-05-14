النائب ضياء داود: تعقيدات قانون التصالح تُعطِّل مصالح المواطنين رغم تعديله أكثر من مرة

قال النائب ضياء داود عضو مجلس النواب، إنَّ قانون التصالح على مخالفات البناء لا يزال يواجه العديد من العقبات والتعقيدات التي تؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين رغم مرور سنوات على تطبيقه وتعديلاته المتكررة.

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» على قناة «مودرن أم تي أي»، مساء الأربعاء، أنَّ هناك آلاف المواطنين يواجهون أزمات حقيقية أثناء إجراءات التصالح بسبب اشتراطات وموافقات معقدة.

وأوضح أنَّ بعض الحالات تتطلب موافقات من جهات متعددة وهو ما يؤدي إلى تعطيل الملفات لفترات طويلة.

وأشار داود إلى وجود مشكلات تتعلق ببعض الأراضي والأوقاف القديمة، مؤكدة أن المواطنين يتحملون نتيجة تعقيدات إدارية وقانونية لا دخل لهم بها.

وأوضح أن هناك مناطق كاملة في دمياط ودمياط الجديدة وجمصة والمنصورة الجديدة تواجه مشكلات مرتبطة بتداخلات قانونية وقرارات قديمة.

وأكد أن القانون تم تعديله أكثر من مرة منذ عام 2019 لكن لا تزال هناك أزمات على أرض الواقع مشددة على ضرورة أن تستمع الحكومة لمطالب المواطنين والبرلمان والعمل على إجراء تعديلات جديدة تساهم في تسهيل إجراءات التصالح وإنهاء حالات التعطل.