الاتحاد الإفريقي يحذر الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة

حذر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» نادي الزمالك، قبل مواجهة الإياب من نهائي بطولة الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ويستضيف نادي الزمالك نظيره اتحاد العاصمة الجزائري مساء السبت المقبل، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، بعد الخسارة ذهابًا في الجزائر السبت الماضي 1-0.

وكشف أحمد شوبير عبر برنامجه الإذاعي على راديو «أون سبورت» عن وصول خطاب من الاتحاد الإفريقي إلى نادي الزمالك يحذره من توقيع عقوبات تأديبية في حالة عدم الالتزام ببروتوكول التذاكر في المباراة النهائية.

وأوضح شوبير أن سبب التحذير يرجع إلى أن «كاف» تواصل مع الزمالك مرتين من أجل معرفة نسب التذاكر وحصة الاتحاد الإفريقي.

وقال شوبير: «كاف يقول إن له 50% من تذاكر المقصورة الأمامية والرئيسية بالإضافة إلى عدد يصل لـ350 تذكرة في الدرجات الأخرى، والزمالك لم يرد على الاتحاد الإفريقي حتى الآن».

وأكد أن الزمالك سبق وتعرض لعقوبات مالية كبيرة بسبب هذه المشكلة من قبل، مشددًا على أن الاتحاد الإفريقي لا يتهاون في مثل هذه الأمور.