رئيس البرلمان الليبي: الحمد لله الذي وهب لنا مصر جارًا في السراء والضراء

أكد المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن الروابط التاريخية بين مصر وليبيا لا انفصال لها.

وقال المستشار عقيلة صالح، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس: "في كل منعطف كان، ولا تزال لمصر، بمواقفها الثابتة والداعمة دون قيد أو شرط، مساندة للشأن الليبي".

واستكمل صالح قائلاً: إن مصر قدمت كثيراً للشأن الليبي، سواء في عام 2011، حيث وقفت مصر مع الشعب الليبي وساهمت في حماية الحدود الشرقية وساعدت الشعب الليبي، كما قدمت مصر كافة أشكال الدعم منذ البداية، واصطفت في مواجهة الجماعات الإرهابية، ولا ننسى المساعدات الإنسانية التي قدمها الرئيس عبدالفتاح السيسي في محنة درنة، وحجم المساعدات الطبية التي قدمت للشعب الليبي في هذا الوقت.

وأضاف المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي قائلًا: لا تنسى ليبيا أن أول خروج لحاملة الطائرات المصرية كان لأجل الشعب الليبي. وسياسياً، منذ بدء الأزمة في ليبيا لم يتغير موقف مصر تجاه ليبيا في السعي لتحقيق توافق ليبي-ليبي، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بما يلبي تطلعات الشعب الليبي.

وأشار إلى أننا جمعتنا أمس معركة ضد الاستعمار ونجتمع اليوم للتنمية والإعمار قائلا :"نقول الحمدلله الذي وهب لنا مصر جارًا في السراء والضراء".