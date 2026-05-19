تتجدد مشاعر الطاعة والشوق وروحانيات العبادة لدى المسلمين في كل أنحاء العالم خلال هذه الأيام المباركة مع بداية العشر الأوائل من ذي الحجة؛ لأن هذه الأيام تحمل مكانة عظيمة وفضلا كبيرا في الإسلام، نعرضها خلال سطور هذا التقرير، نقلا عن المنصة الرسمية لوزارة الأوقاف المصرية والموقع الإلكتروني لدار الإفتاء.

أسباب التفضيل

بحسب الأوقاف، فضَل الله تعالى بعض الأزمنة على غيرها، وجعلها رحمة بعباده ليجعل منها مواسم للطاعة وتجديد الإيمان والتقرب إليه، وتُعد عشر ذي الحجة من أعظم مواسم الخير والطاعات لما اختصها الله به من مزايا وفضائل جعلتها أفضل أيام الدنيا للعمل الصالح، لدرجة أن الله أقسم بها في سورة الفجر بقوله: ﴿وَالْفَجْرِ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ﴾.

ويعود سر تفضيل هذه الأيام إلى اجتماع أمهات العبادات فيها مثل الصلاة والصيام والصدقة والحج، وهو أمر لا يتكرر في غيرها من أيام العام.

وبحسب الإفتاء، فإن العمل الصالح في هذه الأيام العشر أحب إلى الله من العمل في سائر الأيام، حتى إنه يفوق أجر الجهاد في سبيل الله، إلا في حالة من خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء؛ فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: "ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام"، يعني أيام العشر، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: "ولا الجهاد في سبيل الله، إلا رجل خرج بنفسه وماله، فلم يرجع من ذلك بشيء".

أعمال مستحبة في عشر ذي الحجة

كان النبي ﷺ يعظم هذه الأيام ويجتهد فيها بالعبادة والذكر والصيام، ودعت الأوقاف إلى الإكثار من الأعمال الصالحة خلال هذه الأيام المباركة، مؤكدة أن أبواب الخير فيها واسعة ومتنوعة من خلال الإكثار من الذكر والتكبير والتهليل والتحميد، والمحافظة على الصلاة وقراءة القرآن، والصيام وخاصة صيام يوم عرفة، بالإضافة إلى الصدقة ومساعدة المحتاجين، وصلة الأرحام وبر الوالدين، والتوبة ورد الحقوق والعفو عن الناس، وكذلك الإحسان إلى الفقراء والأيتام والأرامل، والإكثار من الدعاء والاستغفار.

كما شددت على أن العمل الصالح يشمل كل ما ينفع الناس ويخفف عنهم مثل قضاء الحوائج، وإطعام الطعام، وإماطة الأذى عن الطريق، ونشر الكلمة الطيبة.

وتدعو الإفتاء إلى أهمية استثمار هذه الأيام في التقرب إلى الله بكل قول وعمل، وعدم تضييعها والانشغال بالدنيا، لأن السعيد هو من يدرك قيمتها ويغتنمها بالطاعة والذكر والعمل الصالح، امتثالا لقوله تعالى: ﴿وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ﴾.