زاهي حواس يدافع عن محمد رمضان بعد جدل فيلم أسد: فنان محترم ولا يمكن يسيء لحضارته إطلاقا

دافع الدكتور زاهي حواس عالم المصريات ووزير الآثار الأسبق، عن الفنان محمد رمضان، وذلك بعد الجدل الذي أثير حول فيلمه الأخير «أسد»، والاتهامات الموجهة إليه بدعم سردية «الأفروسنتريك».

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لقناة «الشمس 2»، اليوم الثلاثاء، إن «محمد رمضان فنان عالمي ومحترم، ولا يمكن أن يسيء لحضارته إطلاقًا».

وذكر أن البعض يشن هجومًا على الأعمال الفنية دون مشاهدتها، قائلًا إنه استطلع رأي البعض عن الفيلم وأكدوا له أن العمل لا يتطرق إلى فكرة «الأفروسنتريك».

وأضاف: «الكلام الذي يقال ضد محمد رمضان غلط ومش صح وعيب.. خاصة إن الراجل عامل فيلم جميل وماتكلمش فيه عن هذا الموضوع نهائيًا».

وأشار إلى أن الفيلم لا صلة له بتلك الحركة، بل على العكس من ذلك يتحدث عن فكرة «العبودية»، ولم يروج لشيء ضد الحضارة الفرعونية.

ورغم إقراره بعدم مشاهدة الفيلم حتى الآن، اتهم البعض بشن الهجوم على الآخرين دون الوقوف على حقيقة الأمر.

وأكمل: «ديمًا كمصريين فينا عيب إننا بنسمع ونهاجم قبل أن نشاهد.. كثر يهاجمونني دون أن يقرأوا أو يعلموا، لماذا تهاجمني وأنا أدافع عن حضارتك؟! الشعب المصري عظيم، لكن البعض يحاول الإساءة للجميع».

وقبل أيام، ردّ المخرج محمد دياب على الاتهامات الموجهة لصناع الفيلم عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، مستنكرًا ما يشاع حول دعم «أسد»، لأفكار «الأفروسنتريك».

وأكد دياب أن من شاهد أول مشهد بالفيلم سيعي جيدًا أن العبيد الذين ظهروا خلال الأحداث ليسوا من أصل مصري، بل من أفريقيا، وهذا الأمر ينفي الاتهامات، مشيرًا إلى أنه يعمل حاليًا على فيلم «فرعوني»، يكشف وهم فكرة «الأفروسنتريك»، مطالبًا الناس بتحري الدقة.

وتابع دياب أن صناع فيلم «أسد»، قدموا الفيلم بتفانٍ، وعملوا عليه لسنوات، وتم تصويره بالكامل في مصر بأيادٍ مصرية، لافتًا إلى أنهم يحتاجون الدعم من أجل صناعة السينما، وتأثيرها ليس المادي فقط، بل لقوتها الناعمة في نشر الثقافة والوعي.

فيلم «أسد» من بطولة محمد رمضان، ورزان جمال، وعلي قاسم، وكامل الباشا، وإسلام مبارك، وإيمان يوسف، ومصطفى شحاتة، إلى جانب ظهور خاص لكل من ماجد الكدوانى وأحمد داش.