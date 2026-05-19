الكهرباء: مليون و300 ألف جنيه تكلفة إنشاء محطة طاقة شمسية لعمارة تضم 12 شقة

أكد منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اهتمام الدولة بملف الطاقات الجديدة والمتجددة، قائلُا إن هناك استراتيجية وطنية للطاقة لرفع نسبتها لـ45% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول 2028.

وتحدث خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «الحياة»، مساء الإثنين، عن إعلانهم إعفاء المواطنين من شروط تركيب ألواح الطاقة الشمسية على أسطح المنازل، قائلًا: «هو نظام موجود من سنة 2013 وخلال الفترة الماضية دي كلها مر بعدة قواعد تنظيمية بيتم تحديثها كل فترة».

وأشار إلى أن الوزارة رفعت مستهدفها لنظام صافي القياس، الذي يُتيح لمنتجي الكهرباء من مصادر نظيفة ربطها بالشبكة القومية لتبادل الطاقة، والاستهلاك منها عند الحاجة العام الماضي من 300 ميجاوات/ساعة إلى 1000 ميجاوات ساعة على الشبكة القومية الموحدة.

وتابع: «حتى الآن الموجود على الشبكة من النظام اللي أنا بقصده وهو نظام صافي القياس اللي هو حوالي 208 ميجاوات ضعف نظام صافي القياس».

ولفت إلى وجود آليتين للتعامل فيما يتعلق بإنشاء محطات الطاقة الجديدة والمتجددة، وهما الاستهلاك الذاتي، الذي يمنح المواطنين الحق في إقامة محطة الطاقة الشمسية دون شروط والاستفادة من إنتاجها الكهربائي بعيدًا عن الشبكة القومية للكهرباء.

وأضاف أن الآلية الثانية تتمثل بالتعامل بنظام صافي القياس، وربط محطات الطاقة الجديدة والمتجددة بالشبكة القومية الموحدة، والذي يحتاج أطر تنظيمية تضعها وزارة الكهرباء، عبر وضع عدادات ثنائية الاتجاه.

وتابع أن المُحاسبة بنظام صافي القياس، تتم على أساس قياس صافي الطاقة المستهلكة، وتسوية الفائض مع شركات توزيع الكهرباء بنهاية كل عام، وفق الأسعار التبادلية المحددة.

وأكد سهولة تركيب محطات الطاقة الجديدة والمتجددة للاستهلاك الذاتي، لافتًا إلى تأهيلهم 100 شركة معتمدة، وفق معايير هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، لتنفيذ هذه المحطات وتشغيلها وصيانتها.

وأكمل: «في ظل خطة الوزارة للدفع بهذا الإتجاه وتشجيع المواطنين على إقامة محطات طاقة شمسية أعلى أسطح المنازل تم توفير مجموعة من الحوافز في هذا الاتجاه».

ونوّه إلى الحوافز التي توفرها الدولة لتشجيع المواطنين على تركيب ألواح الطاقة الشمسية أعلى أسطح المنازل، ومنها إعفاء المهمات المستوردة من الجمارك «بيدفع بس 2%»، معلقًا: «لو أنا عمارة سكنية 6 أدوار مثلا فيها 12 شقة هعمل محطة 10 آلاف كيلووات/ساعة دي تتكلف لها حوالي مليون و300 ألف جنيه مثلا ودا كله أرقام تقريبية».



اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة، والفريق أحمد الشاذلي، مُستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وناقش الاجتماع الموقف المختلفة لمشروعات الطاقة الجديدة والمُتجددة، حيث استعرض وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة خطة الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقات المُتجددة ضمن مزيج الطاقة المصري، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري لتحقيق التنمية المُستدامة.