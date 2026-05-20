هاجر الشرنوبي عن كواليس دورها في مسلسل حكيم باشا: يشبه شخصيتي الحقيقية

قالت الفنانة هاجر الشرنوبي، إنها استمتعت بتجربة مسلسل "حكيم باشا" كثيرًا، لا سيما في ظل أن مساحة الدور كانت كبيرة، بجانب صعوبة الشخصية.

وأضافت الشرنوبي، عبر برنامج "ست ستات" على قناة “DMC”، اليوم الأربعاء، أن تقديم الشخصيات التي تبدو بسيطة أو سهلة الممتنع من أصعب التحديات بالنسبة لها.

وأوضحت أن شخصية "صفا"، كانت من أصعب الشخصيات التي قدمتها، وتتشابه في بعض جوانبها مع شخصيتها الحقيقية.

وتابعت: "صفا كانت حد نقي، وإنك توصلي ده للناس أعتقد إني عندي الحتة دي قريبة من شخصيتي الحقيقية في إن الدنيا متفاتة ومحدش عايز منها حاجة"، مؤكدة أن هذه قناعتها في الحياة.

ولفتت إلى أن تقديمها شخصية "فرح" في مسلسل "درش" كان على النقيض تمامًا؛ ما شجعها على خوض تجربة مختلفة مع الفنان مصطفى شعبان، قائلة إنها أرادت تقديم وجه مختلف بعدما رآها الجمهور في دور الفتاة الطيبة.

وأشارت إلى مشاركتها كضيفة شرف في مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"، مؤكدة أن معيارها الأساسي في اختيار الأعمال الفنية لا يرتبط بحجم الدور، وإنما بمدى حبها للشخصية وتأثيرها، وبالدور الجديد الذي تحتاج إلى تقديمه وإظهار قدراتها التمثيلية من خلاله.

وتطرقت إلى تجربتها مع الفنان ياسر جلال في مسلسل "لمس أكتاف"، مؤكدة أن دورها في العمل كان من أفضل الأدوار التي قدمتها، مضيفة أنها تميل إلى الأعمال المعقدة التي تتطلب مجهودًا فنيًا كبيرًا، مشيرة إلى أن مشروع تخرجها كان عن أطفال الشوارع، معربة عن رغبتها في تقديم أعمال مشابهة مستقبلًا.

وعن ارتباطها بالإسكندرية، قالت إنها "إسكندرانية جدًا"، فيما تمثل المحافظة لها البحر والأهل والأصدقاء، مردفة أنها ستقضي عيد الأضحى هناك وسط أسرتها وأصدقائها.