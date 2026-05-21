صلاح عبد الله: بكيت من الفرحة بعد فوز الزمالك بالدوري

قال الفنان صلاح عبد الله إنه عاش لحظات فرحة كبيرة بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ببطولة الدوري المصري، مضيفًا أنه بكى فور انتهاء المباراة من شدة الفرحة، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الجميع، على حد تعبيره.

وأضاف عبد الله، خلال مداخلة ببرنامج "البريمو" المذاع على قناة "TEN"، مساء الأربعاء، أن الموسم الحالي يُعد من أصعب مواسم الدوري في تاريخ الكرة المصرية، مشيرًا إلى استمرار المنافسة القوية بين أكثر من فريق حتى اللحظات الأخيرة.

ووصف فوز الزمالك بالدوري بأنه "ليس إنجازًا بل إعجاز"، لافتًا إلى أن ما حدث هذا الموسم غير مسبوق، خاصة مع إقامة مباريات الحسم في توقيت واحد، وما صاحبها من ترقب وإثارة كبيرة بين الجماهير.

وأشاد بعدد من لاعبي الزمالك، مؤكدًا أن اللاعب بزيرة يمتلك موهبة كبيرة وأسلوبًا مميزًا في اللعب، قائلًا إنه يراه لاعبًا "حريفًا وخطيرًا"، كما أشاد باللاعب شيكو بانزا، مضيفًا: "أحيانًا بيخليني أضحك"، ووجه التحية إلى عبد الله السعيد على أدائه المميز رغم وجوده في العقد الرابع من عمره، كما وصف عدي الدباغ بأنه "هائل"، مرددًا أغنية: "يا زمالك يا مدرسة لعب وفن وهندسة".

وتُوج الزمالك بطلًا للدوري الممتاز موسم 2025-2026، بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة التتويج بالمسابقة.

وسجل عدي الدباغ هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الثامنة، ليقود الزمالك إلى حسم اللقب الـ15 في تاريخه، والأول له بعد غياب 3 مواسم، علمًا بأن الفريق كان يحتاج إلى نقطة التعادل فقط لضمان التتويج.

وفي مباراة أخرى، حقق بيراميدز فوزًا مهمًا على سموحة بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة الثانية للدوري الممتاز، ليضمن الفريق السماوي إنهاء الموسم في المركز الثاني والتأهل إلى دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

في المقابل، تغلب الأهلي على مضيفه المصري البورسعيدي بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء ضمن منافسات الجولة الختامية من المرحلة الثانية للدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة، رفع الأهلي رصيده إلى 53 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة التتويج، ويتأهل إلى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، فيما يشارك الزمالك وبيراميدز في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.