أستون فيلا يكتسح فرايبورج بثلاثية ويتوج بلقب الدوري الأوروبي

توج فريق أستون فيلا بلقب الدوري الأوروبي، بعد الفوز على فرايبورج بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين على ملعب بشكتاش «توبراس» في تركيا.

وفرض أستون فيلا سيطرته على مجريات اللقاء منذ البداية، ونجح في افتتاح التسجيل بالدقيقة 41 عن طريق يوري تيليمانس، بعدما استغل تمريرة مميزة من مورجان روجرز داخل منطقة الجزاء وأسكن الكرة الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، عزز إيميليانو بوينديا تقدم الفريق الإنجليزي بالهدف الثاني، بعدما أطلق تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية البعيدة لمرمى فرايبورج.

ومع بداية الشوط الثاني، واصل أستون فيلا تفوقه، ليسجل مورجان روجرز الهدف الثالث في الدقيقة 58، مؤكدًا تتويج فريقه باللقب الأوروبي.

وشهد النهائي تفوقًا واضحًا للفريق الإنجليزي، الذي نجح في حصد أول لقب له في بطولة الدوري الأوروبي، في أول ظهور له بالمباراة النهائية، بينما فشل فرايبورج في تحقيق لقبه الأوروبي الأول.