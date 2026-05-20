تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على نجله في كفر الدوار لجلسة 19 يوليو المقبل

قررت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين: "هشام شريف البسيوني، وتامر أحمد عشرة، ومصطفى أحمد سليمان"، تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي على نجله المريض بالتوحد بمدينة كفر الدوار، لجلسة 19 يوليو المقبل، لحضور الطفل المجني عليه، واستشاري الجراحة العامة، وباقي شهود الإثبات.

واستمعت المحكمة خلال جلسة اليوم، إلى الطبيب الشرعي، وأحد شهود الإثبات، ودفاع المجني عليه والمتهم في القضية.

وكان المستشار محمود إبراهيم الجندي، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، أحال المتهم للمحاكمة الجنائية، واتهمت النيابة العامة «م.ح.ا»، 45 عامًا، مقيم بكفر الدوار، بهتك عرض المجني عليه الطفل «م.م» من ذوي الإعاقة «مصاب بمرض التوحد»، والذي لم يبلغ الثامنة عشرة عامًا ميلاديًا، وكان ذلك بالقوة.

وجاء بحيثيات الحكم، أن المتهم استغل سلطته الأبوية عليه وانعدام إدراكه وعجزه عن المقاومة، إذ دأب على الانفراد به قسرًا عقب إبعاد شقيقه الأصغر، وحسر عنه ملابسه، وعاث في جسده فسادًا بأن تعدى عليه جنسيًا، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وقد اقترفت تلك الجريمة من المتهم حال كونه من أصول المجني عليه الطفل.

كما عرض المجني عليه من ذوي الإعاقة للخطر، بأن أوجده في حالة تهدد احترام كرامته الإنسانية بسبب الإعاقة، بأن تعدى عليه على النحو المشار إليه في الاتهام الأول.

ويكون المتهم بذلك قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليهما بالمادة 268 من قانون العقوبات، والمواد 1/2، و116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والمواد 45، و1/46 بند 3، و47، و58 من القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.