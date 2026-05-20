أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن فرض عقوبة إيقاف قيد جديدة على نادي الزمالك لمدة ثلاث فترات تسجيل، وذلك وفقًا لما ورد عبر الموقع الرسمي للاتحاد مساء الثلاثاء 19 مايو الجاري.

واكتفى فيفا بالإشارة إلى قرار إيقاف القيد دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية تتعلق بأسباب القرار أو الأطراف المتسببة فيه.

وكان الاتحاد الدولي قد سبق وأعلن في فترات سابقة عن إيقاف قيد الزمالك في عدد من القضايا، من بينها نزاعات مالية تتعلق بالمدرب البرتغالي السابق جوزيه جوميز وجهازه المعاون، بالإضافة إلى قضايا أخرى تخص مستحقات المدرب السويسري كريستيان جروس، والتونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق.

كما شملت القضايا نزاعات مع عدد من الأندية واللاعبين، من بينها نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، ونادي شارلروا البلجيكي، ونهضة الزمامرة المغربي، وأولكساندريا الأوكراني، إلى جانب مستحقات لاعبين ومدربين سابقين مثل إبراهيما نداي، ومحمود بنتايج، ويانيك فيريرا، والبنيني سامسون أكينيولا.

وبذلك يرتفع إجمالي القضايا المرتبطة بنادي الزمالك إلى 18 قضية حتى الآن، بينها قرار إيقاف القيد الأخير الصادر خلال الساعات الماضية.