يترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن، مصير "الفراعنة" في مشوار التأهل نحو النسخة القادمة لبطولة كأس أمم أفريقيا التي ستقام في ثلاث دول لأول مرة، وهي أوغندا وكينيا وتنزانيا خلال الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو 2027.

وستجرى مراسم البطولة في الثالثة عصر اليوم الثلاثاء في مقر اتحاد كرة القدم بمركز المنتخبات الوطنية في مدينة السادس من أكتوبر، واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أربعة أساطير للمشاركة في القرعة، وهم عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر السابق، والإيفواري ماكس جراديل، والنيجيري ويليام تروست إيكونج، ومابي مبوتو مهاجم الكونغو الديمقراطية ونادي مازيمبي السابق.

سيشارك في التصفيات 48 فريقًا، بما في ذلك المنتخبات الثلاثة المضيفة، إذ ستحدد القرعة مسار التأهل إلى النهائيات، حيث سيضمن 24 منتخبًا تأهله إلى الحدث الكروي الأبرز في أفريقيا.

وسيتم توزيع الفرق الـ 48 على 12 مجموعة، تضم كل منها 4 منتخبات، وسيتأهل الفريقان الأول والثاني من كل مجموعة إلى النهائيات، بينما سيتأهل منتخب إضافي من المجموعات التي تضم أحد المنتخبات المضيفة.

وستُقام التصفيات على مدار 3 فترات ضمن جدول مباريات فيفا الدولية، وذلك قبل النهائيات المقرر إقامتها في الفترة من 19 يونيو إلى 17 يوليو 2027.

وستقام أول جولتين من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2026 في الفترة من 21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، فيما ستُقام الجولتين الثالثة والرابعة من 9 إلى 17 نوفمبر 2026، بينما تُقام الجولتين الخامسة والسادسة من 22 إلى 30 مارس 2027.

وأعلن "كاف" تقسيم المنتخبات إلى أربعة مستويات حسب تواجدها في التصنيف الشهري الأخير الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، حيث سيتواجد منتخب مصر في المستوى الأول رفقة (المغرب – السنغال – نيجيريا – الجزائر– كوت ديفوار – تونس – الكاميرون – الكونغو الديمقراطية – مالي – جنوب إفريقيا – بوركينا فاسو).

ويضم المستوى الثاني منتخبات (كاب فيردي – غانا – غينيا – الجابون – أوغندا – أنجولا – بنين – زامبيا – موزمبيق – مدغشقر – غينيا الاستوائية – جزر القمر)، بينما يضم المستوى الثالث منتخبات (كينيا – ليبيا – تنزانيا – النيجر – موريتانيا – جامبيا – السودان – سيراليون – ناميبيا – توجو – ملاوي – رواندا).

ويتواجد في المستوى الرابع والأخير منتخبات (زيمبابوي – غينيا بيساو – الكونغو – إفريقيا الوسطى – ليبيريا – بوروندي – إثيوبيا – ليسوتو – بوتسوانا – جنوب السودان – إريتريا – الصومال).

وبالنسبة لمنتخبات مثل الصومال، جنوب السودان، التشاد، وجمهورية إفريقيا الوسطى، تمثل التصفيات فرصة تاريخية للظهور لأول مرة في النهائيات التي ستقام لأول مرة في شرق القارة السمراء منذ منذ أكثر من نصف قرن، إذ كانت آخر دولة في المنطقة استضافت كأس أمم أفريقيا هي إثيوبيا في عام 1976.

يذكر أن منتخب مصر يبقى صاحب الأكثر تتويجا بلقب كأس أمم أفريقيا برصيد 7 مرات آخرها في نسخة أنجولا 2010، بينما خسر الفراعنة النهائي مرتين في عامي 2017 بالجابون و2021 بالكاميرون، واكتفى المنتخب بحصوله على المركز الرابع في النسخة الأخيرة التي اختتمت في المغرب أوائل العام الجاري 2026.