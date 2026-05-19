وول ستريت جورنال: أمريكا تحتجز ناقلة نفط مرتبطة بإيران في المحيط الهندي

قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الثلاثاء، نقلاً عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين، إن الولايات المتحدة احتجزت ناقلة نفط مرتبطة بإيران في المحيط الهندي مساء الاثنين.

وأضاف التقرير أن الناقلة، التي تحمل اسم "سكاي ويف"، كانت قد خضعت لعقوبات أمريكية في مارس الماضي، لدورها في نقل النفط الإيراني.

وأشار إلى أنه يُرجح أن الناقلة كانت محملة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام من جزيرة خرج الإيرانية خلال فبراير الماضي.

ولم تتمكن وكالة "رويترز" من التحقق من صحة التقرير حتى الآن.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل حرباً على إيران في 28 فبراير الماضي، وردّت طهران بشن هجمات على إسرائيل وعلى ما قالت إنها مواقع ومصالح أمريكية في دول المنطقة، قبل أن تعلن واشنطن وطهران، في 8 أبريل الماضي، هدنة مؤقتة بوساطة باكستانية.