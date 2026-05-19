قال الدكتور إسلام عنان أستاذ علم انتشار الأمراض والأوبئة، إن فيروس أيبولا ليس مرضًا جديدًا لكنه موجود من السبعينيات وظهر لأول مرة في دولة الكونغو.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أنه لا يوجد احتياطيات إضافية أو استثنائية يجب اتخاذها في مصر للوقاية من فيروس أيبولا، موضحا أن السبيل الأول للوقاية من الفيروسات هو النظافة.

وأكد إسلام عنان، أن إيبولا لا ينتشر مثل فيروس كورونا لأنه ينتقل من خلال سوائل الجسم المصابة وليس عبر الهواء والجهاز التنفسي.

وأشار إلى أنه في عام 2013 كان هناك 18 ألف حالة وفاة بسبب فيروس أيبولا، والسلالة الأولية بدأت تتحور ولكن مستحيل أن تتحول كجائحة أو تنتقل إلى دول شمال إفريقيا ولكن الخوف على أهل القارة الأفريقية.

وأوضح أن هناك 500 إصابة و130 وفاة حاليا وهي من النوع الجديد من فيروس أيبولا ولا يوجد لقاح له، موضحا أن اللقاح يحتاج 3.5 سنة حتى يرى النور وهو الآن في المرحلة الثانية.

وشدد عنان، على أن أيبولا أصبح سريع الانتشار في ظل عدم وجود رعاية مبكرة للحالات لأنها تصل إلى المستشفيات في المرحلتين الثانية والثالثة.

واستطرد أن الإصابة بفيروس أيبولا 3 مراحل، أعراض الأولى منها حُمى وإجهاد عضلي، والمرحلة الثانية قيء وإسهال ونزيف داخلي، وأعراض المرحلة الثالثة فشل متعدد للأعضاء ونزيف داخلي من الأمعاء وخارجي من الأنف.