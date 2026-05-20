علق المطرب حلمي عبدالباقي، على قرار شطبه من نقابة المهن الموسيقية، مؤكدًا أنه لم يتهم بأي جرائم مخلة بالشرف، قائلًا: «في الأول وفي الآخر كلها علاجات لناس ودائمًا كنا بنقول فلوس الموسيقيين للموسيقيين».

وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر قناة «المحور»، مساء الثلاثاء، إنه لم يتجاوز لوائح النقابة لمصالحه الشخصية، وإنما استهدف علاج أحد الأعضاء ذوي الحالات الحرجة، معلقًا: «أنا عالجت إنسان بين الحياة والموت فدي تهمة تشرفني».

وأكد أن شطبه من النقابة ليس مرتبطًا بأي اتهمات مخلة بالشرف، كالسرقة، وتلقي الرشاوي وغيرها، معلقًا: «كل الحاجات اللي بنتكلم فيها حاجات علاجية».

- علاج ناصر صقر كان بعلم النقيب

وتطرق إلى ملف الفنان الراحل ناصر صقر، قائلًا إنه أعفي 4 مرات -بعلم النقيب- من دفع النسب التي يتحملها أعضاء النقابة لتلقي الخدمات الطبية، نظرًا لمرضه الشديد.

وشدد أنه لم يعلم بتغيير البرتوكول العلاجي للفنان الراحل، وبارتفاع تكاليف العلاج لتبلغ 400 ألف جنيه، مضيفًا أنه علم بها منذ عامين، واقترح سدادها بنفسه.

وذكر أنه فوجئ بتحويله للتحقيق، مستكرًا استغراب النقيب مصطفى كامل، لدفع المبالغ المفروضة على الراحل ناصر صقر، نظرًا لتوقيع 6 أعضاء بالنقابة على هذا القرار.

وعلق: «لما 6 أعضاء يمضوا على الفلوس بتاعت المرحوم ناصر صقر والنقيب يطلع يقول أنا اتفاجئت إن الفلوس اتدفعت والكلام دا بقاله سنتين طب أنتم فين يا حسابات طب أنتو مقلوتش من سنتين هتتحاكم طب إزاي يعني».

وأضاف أن قدّم مستندات عبارة عن فيديوهين مسجلين للفنان الراحل ناصر صقر، يؤكدان علم الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بأمر علاجه وإعفاءه من النسب المقررة، معلقًا: «هو بيقول ما أنت يا أستاذ مصطفى اللي قلت لي معاك الأستاذ حلمي ومتقلقش من أي حاجة يعني حضرتك عارف ولا مش عارف».



وأكد أنه سدد للنقابة جميع المستحقات التي ارتبطت بزوجته، قائلًا: «بعد نهاية السنة الحسابات بتقول فلان تجاوز فلان تجاوز أنا دفعت زي زيه بالضبط».

- فوزي بالانتخابات ترك أثرا.. ولن أترشح على منصب النقيب

وردّ على التساؤلات حول أسباب قيام الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بشطبه من النقابة، قائلًا: «يمكن الانتخابات اللي حصلت لي وخدت اكتساح من الجمعية العمومية مرة واثنين سابت أثر».

ونفى تفكيره بالترشح لمقعد النقيب، معلقًا: «يجي غيري أنا معنديش مشكلة»، وقائلًا: «ربنا عالم بالنوايا بقى لما كل حاجة اعترض عليها يبقى أنا بزايد وإن أنا ضده وإن أنا وأنا دي حاجات الإنسان بيفهمها في نفس اللحظة».

ورأى أنه شطب بسبب ملف علاج الفنان الراحل ناصر صقر، قائلًا: «دا العنوان ويشهد كل الناس على حسن نيتي ويشهد كل الناس إن أنا كنت بخدم كل الناس من قلبي».