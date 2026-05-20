النني عن تتويج أرسنال بالدوري الإنجليزي: كرة القدم تكافئ المؤمن دائما

وجه محمد النني نجم منتخب مصر ولاعب وسط الجزيرة الإماراتي رسالة تهنئة لناديه السابق أرسنال الإنجليزي على التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة 14 في تاريخه، والأولى منذ عام 2004.

كتب النني عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) "لا أستطيع وصف مشاعري الآن، كرة القدم دائمًا ما تُكافئ من يُؤمن بحظوظه، وجماهير أرسنال لم تتخل عن إيمانها بالفريق، لذا فهم يستحقون هذا الإنجاز".

أضاف "سيبقى أرسنال في قلبي إلى الأبد، كل من ساهم في هذا الإنجاز من لاعبين ومدربين وإدارة، يستحقون هذا اللقب، تهانينا لأفضل نادٍ في العالم".

يذكر أن محمد النني (33 عاما) انتقل إلى أرسنال في يناير 2016 قادما من بازل السويسري، وقضى بين صفوف الفريق اللندني ثمانية أعوام ونصف، تتخلها إعارة إلى بشكتاش التركي لعام واحد في موسم 2019-2020.

وخاض النني بقميص أرسنال 161 مباراة، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 10 لزملائه، وساهم في تتويج الفريق اللندني بكأس الاتحاد الإنجليزي مرة وكأس الدرع الخيرية مرتين قبل رحيله إلى الجزيرة الإماراتي بصفقة انتقال حر في صيف 2024.

وتوج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي قبل جولة من ختام المسابقة مستفيدا من تعثر منافسه المباشر مانشستر سيتي بالتعادل 1-1 مع مضيفه بورنموث، أمس الثلاثاء.