تترقب جماهير الكرة المصرية اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة الأخيرة من مجموعة حسم اللقب في الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز، حيث يلعب الأهلي مع المصري البورسعيدي، والزمالك أمام سيراميكا كليوباترا ويستضيف بيراميدز فريق سموحة.

ويحتل الزمالك، قبل مباريات اليوم، صدارة جدول ترتيب مجموعة التتويج من الدوري المصري الممتاز، برصيد 53 نقطة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز أقرب ملاحقيه، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

سيناريوهات التتويج في الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز

ويبقى الزمالك صاحب أوفر الحظوظ في التتويج بلقب الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز، حيث يحتاج لنقطة واحدة فقط من مواجهة سيراميكا، لحسم تتويجه رسميا ببطولة الدوري للمرة 15 في تاريخه والأولى منذ عام 2022، دون النظر لنتائج الأخرين.

ثم يأتي بيراميدز، صاحب المركز الثاني، والذي يحتاج للفوز على ضيفه سيراميكا كليوباترا، وخسارة نادي الزمالك من أجل التتويج باللقب أيًا كانت نتيجة الأهلي أمام المصري.

فيما يبقى الأهلي الأقل حظًا، حيث يعتمد تتويجه بالدوري على نتائج المباراتين الأخرتين، ويحتاج الأهلي للفوز على المصري البورسعيدي، وخسارة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا، بالإضافة لتعثر بيراميدز كذلك بالخسارة أو التعادل أمام سموحة.