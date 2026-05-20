الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: لجنتا الرهبنة والمهجر تعقدان اجتماعيهما بالمقر البابوي

شهد قداسة البابا تواضروس الثاني، جلسة اللجنة المجمعية للرهبنة وشؤون الأديرة، التي عقدت صباح اليوم بالمقر البابوي بالقاهرة، وذلك في إطار دور الانعقاد السنوي للجان المجمع المقدس.

وبحسب بيان للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، جرى خلال الجلسة عرض ومناقشة جدول الأعمال المعد من قبل مقرري اللجان الفرعية للجنة.

كما عقدت اللجنة المجمعية لشئون المهجر، جلستها، وخلالها عرض مقررو لجانها الفرعية تقارير بأعمال اللجنة، وانتهت المناقشات بالاتفاق على التوصيات المزمع تقديمها للعرض في الجلسة العامة للمجمع المقدس.

وتضم لجنة الرهبنة:



١. لجنة الاعتراف بالأديرة الجديدة

٢. لجنة التأديب الرهباني

٣. لجنة الإشراف على أديرة الراهبات

بينما تضم لجنة شئون المهجر:



١. لجنة الرعاية

٢. لجنة الخروف الضال

٣. لجنة الكرازة