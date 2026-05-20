أوكرانيا تعزز دفاعاتها في الشمال تحسبا لخطط هجوم روسية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كييف سترسل تعزيزات إلى مناطقها الشمالية وستكثف الضغط الدبلوماسي على بيلاروسيا لمواجهة ما تعتقد كييف أنها خطط روسية لشن هجوم جديد شمالي العاصمة.
وأضاف زيلينسكي، أن كييف علمت بخمسة سيناريوهات وضعتها روسيا لتوسيع نطاق الحرب في الشمال، وفقاً لوكالة رويترز.
وتابع زيلينسكي عبر منصة إكس، في إشارة إلى مدينة تقع شمالي العاصمة على الطريق السريع المؤدية إلى بيلاروسيا: "قمنا بتحليل مفصل للبيانات المتاحة من وكالات مخابراتنا بشأن تخطيط روسيا لعمليات هجومية في اتجاه تشيرنيهيف-كييف... وسيتم تعزيز قواتنا في هذا القطاع".
وأطلق زيلينسكي في الأسابيع القليلة الماضية تحذيرات جديدة بشأن تهديد محتمل لشمال أوكرانيا من بيلاروسيا، الحليف الوثيق لروسيا.
وقال إن أوكرانيا سجلت نشاطا غير عادي على الحدود، دون تقديم تفاصيل.
وقال أولكسندر سيرسكي القائد الأعلى للجيش الأوكراني أمس الثلاثاء إن كييف لديها معلومات تفيد بأن هيئة الأركان العامة الروسية تعمل بنشاط على تخطيط عمليات هجومية من الشمال.