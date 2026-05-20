الأربعاء 20 مايو 2026 7:08 م القاهرة
أوكرانيا تعزز دفاعاتها في الشمال تحسبا لخطط هجوم روسية

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
وكالات
نشر في: الأربعاء 20 مايو 2026 - 6:47 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 مايو 2026 - 6:47 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كييف سترسل تعزيزات إلى مناطقها ​الشمالية وستكثف الضغط الدبلوماسي على بيلاروسيا لمواجهة ‌ما تعتقد كييف أنها خطط روسية لشن هجوم جديد شمالي العاصمة.

وأضاف زيلينسكي، أن كييف علمت بخمسة سيناريوهات وضعتها ​روسيا لتوسيع نطاق الحرب في الشمال، وفقاً لوكالة رويترز.

وتابع ​زيلينسكي عبر منصة إكس، في إشارة إلى ⁠مدينة تقع شمالي العاصمة على الطريق السريع ​المؤدية إلى بيلاروسيا: "قمنا بتحليل مفصل للبيانات المتاحة من ​وكالات مخابراتنا بشأن تخطيط روسيا لعمليات هجومية في اتجاه تشيرنيهيف-كييف... وسيتم تعزيز قواتنا في هذا القطاع".

وأطلق زيلينسكي في الأسابيع ​القليلة الماضية تحذيرات جديدة بشأن تهديد محتمل ​لشمال أوكرانيا من بيلاروسيا، الحليف الوثيق لروسيا.

وقال إن ‌أوكرانيا ⁠سجلت نشاطا غير عادي على الحدود، دون تقديم تفاصيل.

وقال أولكسندر سيرسكي القائد الأعلى للجيش الأوكراني أمس الثلاثاء إن كييف لديها معلومات تفيد بأن هيئة ​الأركان العامة الروسية ​تعمل بنشاط ⁠على تخطيط عمليات هجومية من الشمال.

