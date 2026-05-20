رئيس البرلمان الإيراني: نتوقع تعرضنا لهجمات جديدة

تستعد الحكومة الإيرانية لهجمات جديدة وسط استمرار التوترات العسكرية.

وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف في رسالة صوتية بثتها وسائل إعلام إيرانية اليوم الأربعاء إن "تحركات العدو العلنية والخفية تظهر أنه يسعى إلى جولة جديدة من الحرب".

وأوضح أن القوات المسلحة استغلت وقف إطلاق النار على أفضل وجه لإعادة بناء قدراتها.

في غضون ذلك، زار وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي طهران لإجراء محادثات مع ممثلي الحكومة الإيرانية للمرة الثانية هذا الأسبوع. والتقى بنظيره اسكندر مؤمني، وفقا للإذاعة الإيرانية الرسمية.

وكان نقوي قد زار إيران في بداية الأسبوع. وخلال تلك الزيارة، التقى قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي، اللذين يقودان المفاوضات الإيرانية مع الولايات المتحدة.

ويعتبر نقوي أحد المقربين من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، الذي يتردد أنه يحتفظ بعلاقات جيدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا ضد إيران في نهاية فبراير الماضي. وقد تم وقف إطلاق النار منذ بداية أبريل. وأعقب ذلك مفاوضات قامت باكستان بالوساطة فيها بشكل مكثف.