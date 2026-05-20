الأربعاء 20 مايو 2026 10:13 م القاهرة
تعرف على جداول القطارات الإضافية في عيد الأضحى بداية من غد

ميساء فهمي
نشر في: الأربعاء 20 مايو 2026 - 9:30 م | آخر تحديث: الأربعاء 20 مايو 2026 - 9:31 م

أعلنت وزارة النقل، تشغيل عدد من القطارات الإضافية، علاوة على القطارات الحالية، خلال الفترة من 21 مايو الجاري وحتى يوم 7 يونيو القادم، تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشارت الوزارة إلى أن الجدول الخاص بقطارات العيد تأتي على النحو التالي (طبقا للجداول المرفقة):

أولا: تشغيل قطارات مخصصة للجمهور:

 

* تشغيل قطار 2040 (تالجو) (القاهرة / أسوان) يوميا خلال الفترة من 21 / 5 وحتى 6 / 6، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 20:20 ويصل محطة أسوان الساعة 08:10.
* تشغيل قطار 2041 (تالجو) (أسوان / القاهرة) يوميا خلال الفترة من 22 / 5 وحتى 7 / 6، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 19:20 ويصل محطة القاهرة الساعة 07:15.
* تشغيل قطار 1938 (مكيف) (القاهرة / أسوان) يوميا خلال الفترة من 21 / 5 وحتى 6 / 6، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:20 ويصل محطة أسوان الساعة 06:20.
* تشغيل قطار 1939 (مكيف) (أسوان / القاهرة) يوميا خلال الفترة من 22 / 5 وحتى 7 / 6، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 08:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 20:30.
* تشغيل قطار 1948 (ثالثة مكيفة) (القاهرة / أسوان) يوميا خلال الفترة من ليلة 21 / 22 مايو وحتى ليلة 6 / 7 يونيو، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 00:35 ويصل محطة أسوان الساعة 12:30.
* تشغيل قطار 1949 (ثالثة مكيفة) (أسوان / القاهرة) يوميا خلال الفترة من 22 / 5 وحتى 7 / 6، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 10:25.
* تشغيل قطار 1942 (ثالثة مكيفة) (القاهرة / أسوان) يوميا من يوم 21 / 5 وحتى يوم 6 / 6، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 ويصل محطة أسوان الساعة 10:05، عدا يوم 25 / 5 / 2026، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:50 ويصل محطة أسوان الساعة 12:10.
* تشغيل قطار 1943 (ثالثة مكيفة) (أسوان / القاهرة) يوميا خلال الفترة من 22 / 5 وحتى 7 / 6، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 11:15، عدا يوم 26 / 5، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 14:50 ويصل محطة القاهرة الساعة 02:50.
* تشغيل قطار 1930 (مكيف) (القاهرة / أسوان) اعتبارا من ليلة 21 / 22 مايو وحتى ليلة 6 / 7 يونيو فقط، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 01:20 ويصل محطة أسوان الساعة 14:20.
* تشغيل قطار 1931 (مكيف) (أسوان / القاهرة) اعتبارا من يوم 22 / 5 وحتى يوم 7 / 6، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 19:55 ويصل محطة القاهرة الساعة 07:50.
* تشغيل قطار 1936 (مكيف) (الإسكندرية / أسوان) يوم 25 / 5 فقط، حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 19:20 ويصل محطة أسوان الساعة 12:00، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار بين (القاهرة / الإسكندرية) للجمهور يوم 25 / 5 فقط، حيث يقوم من القاهرة الساعة 14:10 ويصل الإسكندرية الساعة 16:45.
* تشغيل قطار 1937 (مكيف) (أسوان / القاهرة) يوم 26 / 5 فقط، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:45 ويصل القاهرة الساعة 10:35.
* تشغيل قطار 2261 (ثالثة تهوية ديناميكية) (أسوان / القاهرة) يوم 26 / 5 فقط، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 17:55 ويصل محطة القاهرة الساعة 06:05.
* تشغيل قطار 2263 (ثالثة تهوية ديناميكية) (أسوان / القاهرة) يوم 26 / 5 فقط، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:25 ويصل محطة القاهرة الساعة 07:15.
* تشغيل قطار 2262 (ثالثة تهوية ديناميكية) (القاهرة / أسوان) يوم 2 / 6 فقط، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 17:00 ويصل محطة أسوان الساعة 05:20.
* تشغيل قطار 2260 (ثالثة تهوية ديناميكية) (القاهرة / أسوان) يوم 2 / 6 فقط، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:35 ويصل محطة أسوان الساعة 06:30.

ثانيا: تشغيل قطارات مخصوصة للاتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة:

 

1- قطارات مخصوصة للأندية النوبية بالقاهرة والإسكندرية:
* تشغيل قطار 2244 (تهوية ديناميكية) (القاهرة / أسوان)، مخصوص للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة، يوم 25 / 5 فقط، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:35 ويصل محطة أسوان الساعة 07:00.
* تشغيل قطار 2245 (تهوية ديناميكية) (أسوان / القاهرة)، مخصوص للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة، يوم 1 / 6 فقط، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:20 ويصل محطة القاهرة الساعة 07:25.
* تشغيل قطار 2246 (تهوية ديناميكية) (القاهرة / أسوان)، مخصوص للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة، يوم 25 / 5 فقط، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 19:35 ويصل محطة أسوان الساعة 08:35.
* تشغيل قطار 2247 (تهوية ديناميكية) (أسوان / القاهرة)، مخصوص للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة، يوم 1 / 6 فقط، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 17:40 ويصل محطة القاهرة الساعة 07:15.
* تشغيل قطار 2248 (تهوية ديناميكية) (الإسكندرية / أسوان)، مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية، يوم 25 / 5 فقط، حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 17:40 ويصل محطة أسوان الساعة 10:05، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار بين (القاهرة / الإسكندرية) للجمهور يوم 25 / 5 فقط، حيث يقوم من القاهرة الساعة 05:40 ويصل الإسكندرية الساعة 08:20.
* تشغيل قطار 2249 (تهوية ديناميكية) (أسوان / الإسكندرية)، مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية، يوم 4 / 6 فقط، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:50 ويصل الإسكندرية الساعة 14:05، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار بين (الإسكندرية / القاهرة) للجمهور يوم 5 / 6 فقط، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 17:30 ويصل القاهرة الساعة 20:05.
2- قطارات مخصوصة لنادي الجعافرة الرياضي بالإسكندرية:
* تشغيل قطار 2250 (تهوية ديناميكية) (الإسكندرية / أسوان)، مخصوص لنادي الجعافرة الرياضي بالإسكندرية، يوم 25 / 5 فقط، حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 18:40 ويصل أسوان الساعة 10:40، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار بين (القاهرة / الإسكندرية) يوم 25 / 5 فقط للجمهور، حيث يقوم من القاهرة الساعة 00:10 ويصل الإسكندرية الساعة 02:35.

