تعرف على جداول القطارات الإضافية في عيد الأضحى بداية من غد

أعلنت وزارة النقل، تشغيل عدد من القطارات الإضافية، علاوة على القطارات الحالية، خلال الفترة من 21 مايو الجاري وحتى يوم 7 يونيو القادم، تزامنا مع حلول عيد الأضحى المبارك.

وأشارت الوزارة إلى أن الجدول الخاص بقطارات العيد تأتي على النحو التالي (طبقا للجداول المرفقة):

أولا: تشغيل قطارات مخصصة للجمهور:

* تشغيل قطار 2040 (تالجو) (القاهرة / أسوان) يوميا خلال الفترة من 21 / 5 وحتى 6 / 6، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 20:20 ويصل محطة أسوان الساعة 08:10.

* تشغيل قطار 2041 (تالجو) (أسوان / القاهرة) يوميا خلال الفترة من 22 / 5 وحتى 7 / 6، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 19:20 ويصل محطة القاهرة الساعة 07:15.

* تشغيل قطار 1938 (مكيف) (القاهرة / أسوان) يوميا خلال الفترة من 21 / 5 وحتى 6 / 6، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:20 ويصل محطة أسوان الساعة 06:20.

* تشغيل قطار 1939 (مكيف) (أسوان / القاهرة) يوميا خلال الفترة من 22 / 5 وحتى 7 / 6، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 08:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 20:30.

* تشغيل قطار 1948 (ثالثة مكيفة) (القاهرة / أسوان) يوميا خلال الفترة من ليلة 21 / 22 مايو وحتى ليلة 6 / 7 يونيو، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 00:35 ويصل محطة أسوان الساعة 12:30.

* تشغيل قطار 1949 (ثالثة مكيفة) (أسوان / القاهرة) يوميا خلال الفترة من 22 / 5 وحتى 7 / 6، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 10:25.

* تشغيل قطار 1942 (ثالثة مكيفة) (القاهرة / أسوان) يوميا من يوم 21 / 5 وحتى يوم 6 / 6، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 21:50 ويصل محطة أسوان الساعة 10:05، عدا يوم 25 / 5 / 2026، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 23:50 ويصل محطة أسوان الساعة 12:10.

* تشغيل قطار 1943 (ثالثة مكيفة) (أسوان / القاهرة) يوميا خلال الفترة من 22 / 5 وحتى 7 / 6، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 22:30 ويصل محطة القاهرة الساعة 11:15، عدا يوم 26 / 5، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 14:50 ويصل محطة القاهرة الساعة 02:50.

* تشغيل قطار 1930 (مكيف) (القاهرة / أسوان) اعتبارا من ليلة 21 / 22 مايو وحتى ليلة 6 / 7 يونيو فقط، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 01:20 ويصل محطة أسوان الساعة 14:20.

* تشغيل قطار 1931 (مكيف) (أسوان / القاهرة) اعتبارا من يوم 22 / 5 وحتى يوم 7 / 6، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 19:55 ويصل محطة القاهرة الساعة 07:50.

* تشغيل قطار 1936 (مكيف) (الإسكندرية / أسوان) يوم 25 / 5 فقط، حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 19:20 ويصل محطة أسوان الساعة 12:00، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار بين (القاهرة / الإسكندرية) للجمهور يوم 25 / 5 فقط، حيث يقوم من القاهرة الساعة 14:10 ويصل الإسكندرية الساعة 16:45.

* تشغيل قطار 1937 (مكيف) (أسوان / القاهرة) يوم 26 / 5 فقط، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:45 ويصل القاهرة الساعة 10:35.

* تشغيل قطار 2261 (ثالثة تهوية ديناميكية) (أسوان / القاهرة) يوم 26 / 5 فقط، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 17:55 ويصل محطة القاهرة الساعة 06:05.

* تشغيل قطار 2263 (ثالثة تهوية ديناميكية) (أسوان / القاهرة) يوم 26 / 5 فقط، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:25 ويصل محطة القاهرة الساعة 07:15.

* تشغيل قطار 2262 (ثالثة تهوية ديناميكية) (القاهرة / أسوان) يوم 2 / 6 فقط، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 17:00 ويصل محطة أسوان الساعة 05:20.

* تشغيل قطار 2260 (ثالثة تهوية ديناميكية) (القاهرة / أسوان) يوم 2 / 6 فقط، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:35 ويصل محطة أسوان الساعة 06:30.

ثانيا: تشغيل قطارات مخصوصة للاتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة:

1- قطارات مخصوصة للأندية النوبية بالقاهرة والإسكندرية:

* تشغيل قطار 2244 (تهوية ديناميكية) (القاهرة / أسوان)، مخصوص للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة، يوم 25 / 5 فقط، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 18:35 ويصل محطة أسوان الساعة 07:00.

* تشغيل قطار 2245 (تهوية ديناميكية) (أسوان / القاهرة)، مخصوص للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة، يوم 1 / 6 فقط، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 18:20 ويصل محطة القاهرة الساعة 07:25.

* تشغيل قطار 2246 (تهوية ديناميكية) (القاهرة / أسوان)، مخصوص للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة، يوم 25 / 5 فقط، حيث يقوم من محطة القاهرة الساعة 19:35 ويصل محطة أسوان الساعة 08:35.

* تشغيل قطار 2247 (تهوية ديناميكية) (أسوان / القاهرة)، مخصوص للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة، يوم 1 / 6 فقط، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 17:40 ويصل محطة القاهرة الساعة 07:15.

* تشغيل قطار 2248 (تهوية ديناميكية) (الإسكندرية / أسوان)، مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية، يوم 25 / 5 فقط، حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 17:40 ويصل محطة أسوان الساعة 10:05، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار بين (القاهرة / الإسكندرية) للجمهور يوم 25 / 5 فقط، حيث يقوم من القاهرة الساعة 05:40 ويصل الإسكندرية الساعة 08:20.

* تشغيل قطار 2249 (تهوية ديناميكية) (أسوان / الإسكندرية)، مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية، يوم 4 / 6 فقط، حيث يقوم من محطة أسوان الساعة 21:50 ويصل الإسكندرية الساعة 14:05، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار بين (الإسكندرية / القاهرة) للجمهور يوم 5 / 6 فقط، حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 17:30 ويصل القاهرة الساعة 20:05.

2- قطارات مخصوصة لنادي الجعافرة الرياضي بالإسكندرية:

* تشغيل قطار 2250 (تهوية ديناميكية) (الإسكندرية / أسوان)، مخصوص لنادي الجعافرة الرياضي بالإسكندرية، يوم 25 / 5 فقط، حيث يقوم من محطة الإسكندرية الساعة 18:40 ويصل أسوان الساعة 10:40، على أن يتم تشغيل فوارغ القطار بين (القاهرة / الإسكندرية) يوم 25 / 5 فقط للجمهور، حيث يقوم من القاهرة الساعة 00:10 ويصل الإسكندرية الساعة 02:35.