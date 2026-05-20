أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، اليوم الأربعاء، استمرار تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن وفق النص الإيراني المكون من 14 بندا، فيما شدد على أن إيران تركز على إنهاء الحرب والإفراج عن الأموال المجمدة وحماية سيادتها على مضيق هرمز.

وقال بقائي، في تصريحات للتلفزيون الإيراني، إن "تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن مستمر وفق النص الإيراني المكون من 14 بندا".

وأشار إلى أن "زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران تأتي لتسهيل تبادل الرسائل بين طهران وواشنطن".

وأضاف أن "إيران تتبادل الرسائل مع واشنطن بمزيج من سوء الظن وحسن النية"، معتبرا أن "الحديث عن إنذار نهائي أو تحديد مهلة زمنية لإيران أمر مضحك".

وأشار إلى أن "تركيز طهران الرئيسي ينصب على إنهاء الحرب في جميع الجبهات، والإفراج عن الأموال المجمدة، ووقف الاستفزازات والقرصنة البحرية"، مؤكداً "السيادة الإيرانية على مضيق هرمز".