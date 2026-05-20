قطر تدين تنكيل إيتمار بن غفير بنشطاء أسطول الصمود العالمي

أدانت قطر، تنكيل وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بنشطاء أسطول الصمود العالمي المحتجزين من قبل السلطات الإسرائيلية، وتعدّه معاملة غير إنسانية تشكل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن ما يتعرض له نشطاء من مواطني دول تربطها علاقات مع إسرائيل، من إساءة معاملة وتنكيل على مرأى ومسمع من العالم، يكشف بصورة جلية حجم الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون القابعون تحت وطأة الاحتلال والفصل العنصري منذ عقود.

وأكدت ضرورة عدم التعامل مع ممارسات أعضاء الحكومة الإسرائيلية باعتبارها تصرفات فردية أو معزولة عن السياق الأوسع، إذ إن مثل هذه التحركات تعكس سلوكًا إسرائيليًا ممنهجًا وسياسة رسمية لا تعير أي اهتمام للكرامة الإنسانية، ولا تقيم وزنًا للقانون الدولي أو لردود فعل المجتمع الدولي.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لوقف الاستفزازات الإسرائيلية والمعاملة غير الإنسانية بحق النشطاء المحتجزين، والعمل على إطلاق سراحهم فورًا دون شروط.

وشددت في الوقت ذاته على ضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ووضع حد لسياسات الإفلات من العقاب التي تشجع على استمرار هذه الممارسات.

وأظهر مقطع فيديو التنكيل بنشطاء أسطول الصمود في أسدود من جانب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بعدما هتفت إحدى المشاركات «فلسطين حرة».

كما ظهر الوزير المتطرف وهو يقف أمام نشطاء مكبلين بالأصفاد، ووجوههم متجهة نحو الأرض، بينما يلوح بالعلم الإسرائيلي.