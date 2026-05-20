أكد البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، أنه لا يشعر بأي خوف قبل المواجهة الحاسمة أمام ضمك، الخميس، ضمن الجولة الـ34 والأخيرة من دوري روشن السعودي، مشددًا على أن اللقب بات بين أيدي فريقه.

وقال جيسوس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة والذي نقلته صحيفة "الرياضية" السعودية: “لكي نتوج بالدوري نحتاج إلى الفوز، اللقب بين أيدينا، وعملنا لمدة 11 شهرًا من أجل هذا اليوم، وآمل أن نحقق الانتصار غدًا”.

وكشف المدرب البرتغالي عن تفضيله التتويج بالدوري المحلي على لقب دوري أبطال آسيا 2، موضحًا: “منذ بداية الموسم، لو خُيرنا بين آسيا والدوري لاخترت الدوري، كامل تركيزنا منصب عليه، وآمل أن يكون الجميع في كامل الجاهزية”.

وردًا على سؤال بشأن الضغوط والمخاوف قبل المباراة، قال جيسوس: “لا أخشى شيئًا، أشعر بسعادة كبيرة، وأتمنى أن يعيش الجميع الشعور ذاته، لأن الغد قد يكون يوم التتويج”.

وعن الحالة البدنية للفريق، أوضح مدرب النصر أن الجهاز الفني نجح في استعادة اللاعبين الذين عانوا من الإرهاق مؤخرًا، مؤكدًا أن الفريق سيدخل المواجهة بكامل قوته، مع وجود شكوك فقط حول جاهزية أنجيلو جابرييل.

كما أعلن غياب مارسيلو بروزوفيتش بسبب الإصابة، مؤكدًا استمرار الحارس بينتو ماثيوس أساسيًا، في حين أثنى على الموهبة الشابة حيدر عبد الكريم، معتبرًا أنه سيكون “مفاجأة المستقبل” لما يمتلكه من إمكانات كبيرة.

ووصف جيسوس تجربته مع النصر بأنها “الأكثر تحديًا” في مسيرته التدريبية، موضحًا أن معرفته القوية بالمنافسين، خصوصًا الفريق الذي سبق له العمل معه، جعلت المهمة أكثر صعوبة.

كما كشف عن حديث جمعه بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عند توليه المهمة، قائلًا: “قلت له إنني أستطيع مساعدتك لتحقيق لقب الدوري السعودي، لقد حقق ألقابًا كثيرة وكذلك أنا، لكن هذا التتويج مهم لنا ولجماهير النصر”.

وفي ختام حديثه، شدد المدرب البرتغالي على ضرورة احترام ضمك، موضحًا أن المنافس يقاتل من أجل البقاء ويحتاج للنقاط، متوقعًا أن يعتمد على الأسلوب الدفاعي والكرات الثابتة، التي وصفها بأنها من أبرز نقاط قوته.