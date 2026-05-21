ارتفاع الأسهم الأمريكية بعد 3 أيام من التراجع

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم الأربعاء بأول ارتفاع لها خلال 4 أيام مع تراجع ضغوط سوق السندات، وتخلي أسعار النفط عن جزء من مكاسبها الكبيرة.

وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 1ر1% محققا أول ارتفاع له خلال 4 أيام، ليقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في الأسبوع الماضي. في المقابل ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 645 نقطة أي بنسبة 3ر1%. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 5ر1%.

استفادت الأسهم من انخفاض عوائد السندات، مما خفف من حدة التوتر بعد الارتفاعات السريعة في عوائد السندات خلال الفترة الأخيرة والتي هزت أسواق الأسهم العالمية. وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات إلى 57ر4% مقابل 67ر4% في ساعة متأخرة من مساء أمس، مما أدى إلى تباطؤ وتيرة الارتفاع السريع للعائد على هذه السندات الذي كان أقل من 4% قبل نشوب الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير الماضي.

ويشهد العائد على السندات ارتفاعا في الأسواق العالمية نتيجةً للمخاوف بشأن ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب، إلى جانب عوامل أخرى. وقد أدى ذلك بدوره إلى تباطؤ الاقتصادات والضغط على أسعار الأسهم والعملات المشفرة وأنواع أخرى من الأصول الاستثمارية.

وتراجعت عوائد السندات مع انخفاض أسعار النفط. وتراجع سعر برميل خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 4% إلى 87ر106 دولارا، رغم أنه لا يزال أعلى بكثير من مستواه قبل الحرب الذي كان حوالي 70 دولارًا.

كما ساهم تقرير أظهر انخفاض التضخم في بريطانيا عن توقعات المحللين في الحفاظ على استقرار العوائد عالميًا.

ومع انخفاض العوائد، ساهمت أسهم شركات التكنولوجيا في قيادة مؤشر وول ستريت نحو الارتفاع.

وارتفع سهم شركة إنفيديا للرقائق الإلكترونية بنسبة 3ر1%، وكان المحرك الأقوى لارتفاع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نظرا للحجم الهائل للسهم على المؤشر.

كما ارتفع سهم شركة أدفانسد مايكرو ديفايسز (أيه.إم.دي) لأشباه الموصلات بنسبة 1ر8% وارتفع سهم إنتل بنسبة 4ر7%.

وبعيدا عن أسهم شركات التكنولوجيا ساعد سهم الشركة التي تدير سلاسل متاجر تي.جيه ماكس ومارشالز وغيرهما من المتاجر في ارتفاع السوق بعد ارتفاعه بنسبة 7ر5% عقب إعلانها تحقيق أرباح وإيرادات ربع سنوية تفوق توقعات المحللين. وقال إيرني هيرمان الرئيس التنفيذي للشركة إن الربع الحالي من العام بدأ بشكل جيد، ورفعت شركة تي.جيه.إكس توقعاتها لإيرادات وأرباح العام الحالي ككل.

كما ارتفع سهم سلسلة مطاعم "ريد روبن جورميه برجر" بنسبة 2ر18% وصعد سهم مجموعة "كافا" بنسبة 1ر3% بعد إعلانها عن أرباح فاقت التوقعات.

كما أعلنت معظم الشركات الأمريكية الكبرى عن أرباح أفضل من توقعات المحللين خلال الربع الأول من العام الحالي، مما ساهم في ارتفاع أسهمها إلى مستويات قياسية.