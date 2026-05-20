ضبط سائق بتهمة قتل آخر بسبب أولوية المرور في الوايلي

ألقت القوات الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على سائق بعد طعنه لآخر بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهما حول أولوية المرور بمنطقة الوايلى، وتم نقل جثة المجني عليه لمشرحة المستشفى.

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا أفاد بقيام سائق بطعن آخر بسلاح أبيض بمنطقة الوايلى، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتبين من المعاينة الأولية، أنه أثناء استقلال سائق لدراجة بخارية "تروسيكل" بمنطقة منشية الصدر، وتوقفه لإنزال حمولة، حدثت بينه وبين سائق آخر مشادة كلامية بسبب ضيق الطريق وأولوية المرور وتطورت إلى تشابك بالأيدي، قام على إثرها السائق باستلال سلاح أبيض واعتدى عليه بطعنه في صدره؛ فسقط على إثرها غارقاً في دمائه أمام المارة.

فيما تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.