تامر أمين عن مباريات حسم الدوري: المشجع الزملكاوي فقد نصف وزنه من التوتر

قال الإعلامي تامر أمين، إن مباريات الحسم في الدوري المصري الجارية حاليًّا تتسم بالالتهاب والجنون، في ظل المنافسة بين الفرق الأولى لكرة القدم بالنادي الأهلي والزمالك وبيراميدز على لقب الدوري.

وأضاف عبر برنامجه "آخر النهار" على قناة "النهار"، اليوم الأربعاء، أن الأهلي يواجه المصري البورسعيدي على استاد برج العرب، بينما يلتقي بيراميدز مع سموحة في استاد الدفاع الجوي، فيما يخوض الزمالك مواجهة أمام سيراميكا كليوباترا على استاد القاهرة.

وتابع أن جماهير الزمالك تعيش حالة كبيرة من القلق، قائلا: "الزمالكاوي تقريبا خسر نص وزنه من التوتر"، خاصة بعد خيبة الأمل الأخيرة وخسارته أمام اتحاد العاصمة الجزائري في الكونفدرالية.

ولفت إلى أن الجماهير تخشى تلقي صدمة جديدة، وتتساءل حول قدرة اللاعبين على استعادة الثقة ومصالحة الجماهير بتحقيق الفوز، وهل لاعبي سيراميكا كليوباترا سيدخلون المباراة بدوافع قوية لتحقيق الانتصار أم لا.

وتطرق إلى مواجهة برج العرب، مؤكدًا أن جماهير الأهلي لا تفكر حاليًا سوى في الدعاء، معتبرًا أن الفوز على المصري يعد خطوة أساسية، إذ لا قيمة لأي حسابات أخرى دون تحقيق الانتصار أولًا.

وتابع أن بيراميدز يترقب الصراع بين المنافسين، وسط آمال باستغلال تعثرهما للانقضاض على اللقب، مؤكدًا أن سخونة المنافسة منحت الدوري إثارة هذا الموسم.

وأكد أن متعة كرة القدم في هذه اللحظات الحاسمة، قائلًا إنه يهنئ مسبقًا الفريق الذي سيتوج باللقب أيًا كان، رغم انتمائه الأهلاوي.

وأشار إلى أن اللاعبين المتنافسين سيجتمعون بعد أيام داخل معسكر منتخب مصر بقيادة حسام حسن استعدادًا لنهائيات كأس العالم بداية من 10 يونيو المقبل.