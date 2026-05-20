بيراميدز يهزم سموحة بثنائية ويحسم وصافة الدوري والتأهل لدوري الأبطال

حقق بيراميدز فوزًا مهمًا على حساب سموحة بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز، ليضمن الفريق السماوي إنهاء الموسم في المركز الثاني والتأهل إلى بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

وبدأ بيراميدز المباراة بضغط هجومي مكثف، ونجح في افتتاح التسجيل بالدقيقة 23 بعدما أرسل أحمد عاطف كرة عرضية متقنة من الجهة اليسرى، قابلها محمود زلاكة برأسية قوية سكنت شباك سموحة.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، تمكن هشام عادل من إدراك هدف التعادل لصالح سموحة في الدقيقة +45/2، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1.

وفي الشوط الثاني، واصل بيراميدز محاولاته الهجومية حتى حصل على ركلة جزاء بعد مراوغة من ناصر ماهر لـ خالد الغندور لاعب سموحة، قبل أن يتعرض للعرقلة داخل منطقة الجزاء، ليحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أصحاب الأرض.

وتولى ناصر ماهر تنفيذ الركلة بنجاح، ليسجل هدف التقدم الثاني لبيراميدز في الدقيقة 68، مانحًا فريقه الأفضلية حتى صافرة النهاية.

وبهذا الفوز، رفع بيراميدز رصيده إلى 54 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، ليحسم رسميًا مشاركته في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، بينما تجمد رصيد سموحة عند 31 نقطة في المركز السابع.