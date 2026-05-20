أطلق الفنان وبطل العالم السابق للإسكواش رامي عاشور، فيديو كليب أغنيته الجديدة، والتي يقدم فيها تجربة الديو لأول مرة مع المطربة الصاعدة هدى الجبيلي.

الأغنية بعنوان "على طول"، وتم طرحها على اليوتيوب، والمنصات الرقمية، ومحطات الراديو، وهي من كلمات وألحان رامي عاشور، وتوزيع موسيقي وميكس وماستر، مهاب سامي، وتصوير وتنفيذ أنس عوض، وتوزيع شركة Digital Sound.

وقال رامي عاشور، عن التجربة: "الأغنية تميل إلى الطابع الرومانسي وهي قريبة إلى قلبي، لأنها أول دويتو أقدمه، مع المطربة الجميلة هدى الجبيلي، وسعيد بالتعاون معها لأنها تمتلك صوتًا رائعًا، وأنا متأكد أنها ستحقق نجاحًا كبيرًا في المستقبل، ولا أنسى أن أتوجه بالشكر إلى السيدة أميرة سليمان، خبيرة التسويق والإعلام، صديقتي والقائمة بأعمالي سابقاً، على تعاونها معي وترشيحها لي المطربة هدى لتشاركني ديو "على طول".

وأضاف عاشور: "أحب فكرة تقديم المزيد من الدويتوهات، لأنني أؤمن أنها تضيف قيمة وروحًا مختلفة لأي مشروع فني، ومن الجميل دائمًا مشاركة الأفكار والعمل مع فنانين آخرين، لكن في الوقت نفسه، هذا النوع من المشاريع يكون فيه تحديات من الناحية الفنية عشان كل طرف بيكون له أفكاره وطريقته، فالتحدي يكون أننا نقرب الأفكار عشان نطلع بشيء مختلف... لكن في النهاية أرى أنه يستحق ذلك فعلًا".

واختتم: "أنا سعيد جدًا بالنتيجة النهائية لهذه الأغنية، وأتطلع لتقديم المزيد من الدويتوهات في المستقبل".