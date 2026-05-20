أعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر قائمة الفراعنة التي ستخوض منافسات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026.

وشهدت قائمة منتخب مصر تواجد حمزة عبد الكريم، نجم فريق الشباب بنادي برشلونة الإسباني، بجانب أقطاي عبد الله، مهاجم إنبي، ونبيل عماد دونجا، لاعب وسط النجمة السعودي.

وجاءت قائمة منتخب مصر لكأس العالم 2026، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - المهدي سليمان - محمد علاء

خط الدفاع: محمد هاني - طارق علاء - حمدي فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - حسام عبد المجيد - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - كريم حافظ

خط الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - مصطفى زيكو - محمود حسن تريزيجيه - إبراهيم عادل - هيثم حسن - محمد صلاح

خط الهجوم: عمر مرموش - أقطاي عبد الله - حمزة عبد الكريم.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، المُقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا، حيث يفتتح مشواره بمواجهة بلجيكا، ثم نيوزيلندا، وإيران.