الصومال تدين بشدة إقدام صوماليلاند على افتتاح سفارة لها في مدينة القدس

أدان الصومال اليوم الأربعاء إقدام صوماليلاند "إقليم أرض الصومال" على افتتاح سفارة لها في مدينة القدس.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية أن جمهورية الصومال الفيدرالية تؤكد تمسكها الثابت بوحدة وسيادة أراضيها، ورفضها القاطع لأي تحركات أو إجراءات أحادية تمسّ بالوضع القانوني والسياسي لجمهورية الصومال الفيدرالية أو تتعارض مع الشرعية الدولية وقرارات المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة.

ولذلك فإن جمهورية الصومال الفيدرالية تدين بأشد العبارات إقدام إقليم الشمال الغربي من جمهورية الصومال الفيدرالية على افتتاح ما يُسمّى سفارة له في مدينة القدس.

وأوضح الصومال أن هذه الخطوة مرفوضة وباطلة قانونيًا من جميع الوجوه، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني، كما تمثل استفزازًا مرفوضًا للعالمين العربي والإسلامي.