أردوغان يبلغ ترامب بأن من الممكن حل القضايا مع إيران

ذكرت الرئاسة التركية أن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال ​هاتفي اليوم الأربعاء، ترحيبه بتمديد وقف إطلاق النار بين ‌الولايات المتحدة وإيران، مضيفا أنه يعتقد أن من الممكن حل القضايا الخلافية بين الجانبين.

وتركيا، عضو حلف شمال الأطلسي وجارة إيران، على اتصال وثيق ​بكل من واشنطن وطهران والوسيط باكستان سعيا لإنهاء الحرب. ​ودعت إلى إنهاء الصراع ونقلت رسائل بين الطرفين.

وكان ⁠ترامب قد صرح في وقت سابق بأن المفاوضات مع إيران "في ​مراحلها النهائية"، وهدد بشن المزيد من الهجمات ما لم توافق طهران ​على اتفاق سلام.



وقالت الرئاسة التركية في بيان "خلال الاجتماع، قال رئيسنا إنه يعتبر قرار تمديد وقف إطلاق النار في منطقة الصراع في منطقتنا تطورا إيجابيا (و) ​أنه يعتقد أن من الممكن التوصل إلى حل معقول ​للقضايا الخلافية".

وأضافت أن أردوغان وصف استعادة الاستقرار في سوريا بأنه "مكسب مهم" للمنطقة، مشيرا ‌إلى ⁠أنه حث على اتخاذ خطوات لمنع تدهور الوضع في لبنان وسط استمرار القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله.

وذكرت الرئاسة التركية أن أردوغان أبلغ ترامب بأن الاستعدادات لقمة حلف شمال الأطلسي، المقرر ​عقدها في أنقرة ​في يوليو تموز، ⁠مستمرة وأن تركيا تعمل على أن يكون الاجتماع "ناجحا من جميع الأوجه".

وأضافت أن الزعيمين ناقشا أيضا ​العلاقات الثنائية.



وقال ترامب لاحقا إنه أجرى مكالمة "جيدة للغاية" ​مع ⁠أردوغان، مضيفا أن العلاقة بينهما جيدة تماما.

وأضاف ترامب "أليس من الجيد أن تكون لديك علاقات مع بعض الأشخاص الأقوياء؟ إنه رجل قوي، ولدي ⁠علاقة ​معه لا يملكها أي شخص آخر".

وتابع "أعتقد أنه ​كان ولا يزال حليفا قويا للغاية. بعض الناس يشككون في ذلك، لكنني أعتقد ​أنه حليف رائع دوما".