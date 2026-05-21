توروب يتمسك بالاستمرار لنهاية عقده مع الأهلي بعد خسارة لقب الدوري

يتمسك ييس توروب المدير الفني للأهلي بالاستمرار لنهاية عقده مع إدارة النادي، وذلك بعد خسارة الفريق للقب الدوري الذي توج به الزمالك للمرة 15 في تاريخه، مساء الأربعاء.

أنهى مشواره في بطولة الدوري بالفوز 2-0 على المصري، ليحتل المركز الثالث المؤهل لكأس الكونفدرالية.

وأكد توروب في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء الذي أقيم على ملعب برج العرب بأنه سلم إدارة الأهلي ملفا كاملا بشأن فترة الإعداد للموسم الجديد.

ووسط إلحاح شديد من الصحفيين بشأن مصيره مع الفريق وربط ذلك بتواجد وكيل أعماله في القاهرة، رد المدرب الدنماركي "عقد ممتد لموسمين، والقرار بيد إدارة النادي".

وشدد "بالتأكيد الكل محبط بعد خسارة لقب الدوري، وأتحمل المسؤولية كاملة"، مضيفا "أتمنى التوفيق للاعبين الذين سيشاركون في كأس العالم، وأن يستمتع باقي اللاعبين بالإجازة، وأرسلت خطتي للإدارة بشأن الموسم الجديد".

وأشار المدير الفني للأهلي إلى أن الفريق حقق ثلاثة انتصارات متتالية، وتحسن دفاعيا وهجوميا بتسجيل 8 أهداف والخروج بشباك نظيفة، قائلا "الفوز في ثلاث مباريات متتالية لا أعتبره إنجازا، ولكن للأسف لم يكن كافيا لتحقيق أهدافنا".

وختم تصريحاته "كنت واثقا في قدرتي على تحقيق النجاح مع الأهلي عند تولي المسؤولية، وبالفعل حققنا لقب السوبر، ثم تأثرنا بما حدث في فترة الانتقالات، وأشكر الجماهير التي ساندتنا طوال الموسم".

وقاد ييس توروب الأهلي في 36 مباراة محلية وقارية، حقق خلالها الفريق 18 فوزا مقابل 9 تعادلات و9 هزائم، وسجل 51 هدفا مقابل استقبال 32 هدفا، وتوج بلقب كأس السوبر المصري.

في المقابل، خسر الأهلي تحت قيادة توروب ثلاث بطولات بالخروج من الدور الأول ببطولتي كأس مصر وكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة إضافة إلى توديع دوري أبطال أفريقيا من دور الثمانية بالخسارة ذهابا وإيابا أمام الترجي التونسي.