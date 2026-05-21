صعود الدولار يتوقف بفضل الآمال في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران

حوم سعر الدولار اليوم الخميس دون أعلى مستوى له في ستة أسابيع بعد تراجعه في ​ظل تزايد الآمال بأن واشنطن تقترب من التوصل إلى ‌اتفاق مع إيران لإنهاء الحرب الدائرة في الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المفاوضات دخلت مراحلها النهائية، محذرا في الوقت نفسه من ​شن مزيد من الهجمات إذا لم توافق إيران على ​إبرام اتفاق.

وانخفض الدولار، وهو من أصول الملاذ الآمن التقليدية، ⁠للمرة الأولى في ثماني جلسات مقابل الين أمس الأربعاء، ​وتراجع قليلا إلى 158.905 للين في التعاملات المبكرة اليوم الخميس، لتبتعد ​عملة اليابان عن مستوى 160 الذي يعتبره المتعاملون والمحللون محفزا محتملا لتدخل المسؤولين اليابانيين في سوق العملات.



واستقر اليورو عند 1.1626 الدولار اليوم الخميس، بعد ​أن انخفض إلى أدنى مستوى له منذ السابع من أبريل ​نيسان عند 1.1583 للدولار في الجلسة السابقة قبل أن ينتعش مرة أخرى.

واستقر ‌مؤشر ⁠الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل اليورو والين وأربع عملات رئيسة أخرى، عند 99.128 نقطة بعد أن لامس 99.472 أمس الأربعاء، وهو أقوى مستوى له منذ السابع من أبريل.

وكتب ​جوزيف كابورسو، رئيس ​قسم العملات ⁠الأجنبية في كومنولث بنك أوف أستراليا، في مذكرة للعملاء "تراجعت التدفقات نحو أصول الملاذ الآمن بفضل الأنباء ​الإيجابية المتعلقة بالحرب مع إيران".

وأضاف "لدى الولايات المتحدة دوافع ​سياسية ⁠داخلية للسعي إلى السلام، لكننا لن نستغرب إذا اختار الرئيس ترامب التصعيد العسكري لتعزيز موقفه التفاوضي".



وتراجع الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى ⁠0.7147 للدولار ​قبل صدور أرقام التوظيف المحلية في ​وقت لاحق من اليوم.

ولم يتغير سعر الجنيه الإسترليني كثيرا مسجلا 1.3430 للدولار.

واستقرت عملة ​بتكوين المشفرة عند حوالي 77650 دولارا.