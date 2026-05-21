عواد يعتذر لجماهير الزمالك بعد الفوز بالدوري

اعتذر محمد عواد حارس مرمى الزمالك لجماهير الفريق الأبيض، عقب تتويج فريقه بطلا للدوري الممتاز مساء الأربعاء.

وشارك عواد في فوز الزمالك على سيراميكا 1-0، كما تصدى لركلة جزاء حصل عليها الفريق المنافس في الشوط الثاني ليحافظ على تقدم فريقه.

وقال عواد في تصريحات عقب المباراة: "الحمد لله على البطولة، هي بطولة الدوري الثالثة لي مع الزمالك، وأشكر الجماهير التي تساندنا طوال الوقت".

واضاف: "اعتذر للجماهير أيضا على ضياع بطولة الكونفدرالية، حاولت أن أتصدى لركلات الترجيح، لكنني لم أوفق، لذلك نعتذر للجماهير عن ذلك".

كما أكد حارس الزمالك سعادته بفوز زملائه في حراسة المرمى بالبطولة ايضا، ليخص بالذكر مهدي سليمان الذي أكد أنها بطولته الأولى بقميص الزمالك.