إدانات دولية واستدعاء سفراء إثر تنكيل إسرائيل بناشطي أسطول الصمود

- استدعت كل من ألمانيا وإسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال سفراء وممثلي إسرائيل لديها احتجاجا على التنكيل بناشطي أسطول الصمود

- صدرت مواقف منددة بشدة بالاعتداء الإسرائيلي ورافضة له من دول مثل تركيا وبريطانيا واليونان وسلوفينيا وإيرلندا وألمانيا

شهدت مشاهد تنكيل وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، بناشطي "أسطول الصمود العالمي"، الذين احتجزتهم إسرائيل أثناء إبحارهم نحو قطاع غزة، موجة إدانات واسعة واستدعاءات دبلوماسية، الأربعاء.

واستدعت كل من ألمانيا وإسبانيا وكندا وهولندا وفرنسا وإيطاليا وبلجيكا والبرتغال سفراء وممثلي إسرائيل لديها احتجاجا على التنكيل بناشطي أسطول الصمود، وفق بيانات لوزارات خارجية تلك الدول.

كما صدرت مواقف منددة بـ"شدة" بالاعتداء الإسرائيلي ورافضة له من دول مثل تركيا وبريطانيا واليونان وسلوفينيا وإيرلندا وألمانيا وكولومبيا والنمسا وسويسرا وبولندا وسلوفاكيا وفنلندا.

ونشر بن غفير، مقطعا مصورا أظهر مشاهد تتعلق بتعامل السلطات الإسرائيلية مع ناشطي "أسطول الصمود العالمي"، الذين تم توقيفهم أثناء محاولتهم الإبحار نحو قطاع غزة.

ووثقت المقاطع مشاهد إذلال وتنكيل، مثل إجبار الناشطين على الركوع مكبلي الأيدي، والاستماع إلى النشيد الإسرائيلي، مع زيارة استفزازية لبن غفير، الذي حرض عليهم ووصفهم بعبارات مسيئة.

ـ إيطاليا

رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، قالت في تدوينة عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن بلادها استدعت سفير إسرائيل لدى روما لطلب توضيحات بشأن مشاهد التنكيل التي تعرض لها ناشطو "أسطول الصمود"، ومن بينهم مواطنون إيطاليون.

وأضافت أن الحكومة الإيطالية ستتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان الإفراج الفوري عن مواطنيها المشاركين في "أسطول الصمود" والمحتجزين لدى إسرائيل، مطالبة تل أبيب بتقديم اعتذار رسمي بشأن الحادث.

ـ فرنسا

وطلب وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في تدوينة عبر منصة "إكس"، استدعاء السفير الإسرائيلي لدى بلاده، مطالباً بالإفراج الفوري عن المواطنين الفرنسيين المشاركين في الأسطول.

وقال بارو، إن تصرفات الوزير بن غفير، تجاه ناشطي "أسطول الصمود العالمي"، والتي ندد بها حتى بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية، غير مقبولة.

وأضاف أنه طلب استدعاء السفير الإسرائيلي لدى فرنسا للتعبير عن الاستنكار والحصول على توضيحات.

ـ إسبانيا

كما استدعى وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، القائم بالأعمال الإسرائيلي دان بوراز، احتجاجا على المعاملة "الوحشية والمهينة واللاإنسانية" لناشطي أسطول الصمود العالمي.

وطالب ألباريس، في تدوينة عبر "إكس"، إسرائيل بالاعتذار والإفراج عنهم.

ولاحقا، طالبت إسبانيا، الاتحاد الأوروبي بفرض حظر سفر على بن غفير، بسبب معاملته اللاإنسانية تجاه ناشطي "أسطول الصمود العالمي"، بحسب مراسل الأناضول.

ـ هولندا

من جانبه، قال رئيس الوزراء الهولندي روب يتن، إن سوء معاملة إسرائيل لنشطاء أسطول الصمود "بلغ مستوى غير إنساني وغير مقبول"، معلنا، عبر إكس، أنه سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي إلى وزارة الخارجية.

ـ بلجيكا

استدعت بلجيكا هي الأخرى السفير الإسرائيلي لديها احتجاجا على ما وصفته بـ"المعاملة المقلقة للغاية وغير المقبولة" التي تعرض لها نشطاء "أسطول غزة" على يد بن غفير، مطالبة بالإفراج الفوري عن المحتجزين.

وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، في منشور عبر إكس: "الصور المتداولة بشأن معاملة ناشطي الأسطول مقلقة للغاية. أشخاص محتجزون ومقيدون ومجبرون على الانبطاح أرضا، بينما يقوم وزير في الحكومة ببث إذلالهم على وسائل التواصل الاجتماعي".

ـ البرتغال

وأدانت وزارة الخارجية البرتغالية "بشدة السلوك غير المقبول" لبن غفير، والمعاملة التي أُلحقت بناشطي الأسطول، في "انتهاك مهين للكرامة الإنسانية".

وقالت، في بيان عبر إكس، إن الحكومة على تواصل مستمر مع السلطات الإسرائيلية لضمان الإفراج الفوري عن مواطنيها.

وأوضحت الخارجية البرتغالية أنها استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي إلى الوزارة لتقديم احتجاج، وطلب توضيحات، والتطرق أيضا إلى هذا الانتهاك الخطير لحقوق المواطنين المعنيين.

** إدانات

ـ تركيا

أدانت وزارة الخارجية التركية "ممارسة بن غفير للعنف اللفظي والجسدي بحق المشاركين في الأسطول".



وقالت الخارجية التركية، في بيان، إنها "تبذل كافة الجهود اللازمة بالتنسيق مع الدول المعنية الأخرى من أجل الإفراج الفوري والآمن عن المواطنين الأتراك المحتجزين وبقية المشاركين في الأسطول".

وعن بن غفير، أضافت: "هذا الوزير، الذي يُعد أحد أبرز مسؤولي الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، أظهر مجددا للعالم بأسره، وبوضوح، عقلية حكومة بنيامين نتنياهو القائمة على العنف والهمجية".

ـ ألمانيا

سفير ألمانيا لدى إسرائيل شتيفن زايبرت، قال إنه يندد بمعاملة بن غفير، لناشطي "أسطول الصمود".

وبيّن السفير في تدوينة عبر "إكس" أن ما جرى سلوك "غير مقبول تمامًا وغير متوافق مع القيم الأساسية لدولنا".

ـ بريطانيا

من جانبها، اتهمت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، إسرائيل بانتهاك "أبسط معايير الاحترام والكرامة التي يجب أن يُعامل بها الناس"، على خلفية سوء معاملة ناشطي أسطول الصمود.

وفي تدوينة نشرتها عبر منصة "إكس"، استنكرت كوبر، الفيديو الذي نشره بن غفير، بشأن الناشطين المحتجزين، وسوء معاملة قوات الأمن الإسرائيلية لهم.

وأشارت إلى أنها شعرت بالصدمة عند مشاهدة الفيديو الذي سخر فيه بن غفير من الأشخاص الذين كانوا موجودين على متن أسطول الصمود العالمي.

ـ سلوفينيا

كما أدانت سلوفينيا سوء معاملة ناشطي أسطول الصمود، وقالت وزيرة خارجية السلوفينية تانيا فايون، عبر إكس، إنها "مروعة وصادمة وغير مقبولة".

وأكدت الوزيرة أنه "لا ينبغي لأي دولة أن تستقبل الناس بالتعذيب كما تفعل إسرائيل".



وأضافت أن السلوك المُهين الذي ظهر في تعامل السلطات الإسرائيلية مع ناشطي الأسطول "لا مكان له في أي مجتمع ديمقراطي".

ـ إيرلندا

بدورها، أعربت وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية هيلين ماكنتي، عن صدمتها من الصور التي نشرها بن غفير، والتي تُظهر احتجاز ناشطين في ميناء أسدود ومعاملتهم بشكل مُهين، مشيرة إلى أن من بين المحتجزين مواطنين إيرلنديين.

وقالت ماكنتي، في بيان، إن الناشطين محتجزون "بشكل غير قانوني" في المياه الدولية، مؤكدة أنهم لا يتلقون معاملة تليق بالكرامة الإنسانية.

وأعلنت أنها كلّفت السفير الإيرلندي لدى تل أبيب بمتابعة القضية، والمطالبة بضمان سلامة المواطنين الإيرلنديين، إضافة إلى الإفراج الفوري عن جميع الناشطين.

ـ اليونان

الخارجية اليونانية أدانت بشدة الحادثة، وقالت، في بيان، إن سلوك وزير الأمن القومي الإسرائيلي الموجه ضد المواطنين (اليونانيين) المشاركين في "أسطول الصمود العالمي"، غير مقبول ومدانٌ بشدة.

وأضافت أنه "بأمر من وزير الخارجية جيورجوس جيرابيتريتيس، نُظمت مسيرة احتجاجية على خلفية الحادث".

وطالبت الخارجية اليونانية، إسرائيل "بالاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، والإسراع في إتمام جميع الإجراءات والإفراج الفوري عن المواطنين اليونانيين".

ـ كولومبيا

الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، استنكر بدوره الحادثة ووصف بن غفير بـ "النازي"

وأعاد الرئيس الكولومبي على حسابه على "إكس" نشر مقطع التنكيل بالناشطين، معلقا "إن الوزير بن غفير يتصرف كما لو كان نازيا حقيقيا. هكذا عامل مواطنينا لمجرد أنهم أرادوا وقف الإبادة الجماعية في غزة".

ـ النمسا

من جهتها، اعتبرت وزيرة الخارجية النمساوية بياته ماينل-رايزنغر، أن المقاطع المصورة التي نشرها بن غفير، والتي تُظهر سوء معاملة الناشطين، "غير مقبولة إطلاقا".

وذكرت الوزيرة، في منشور على "إكس"، أن 3 مواطنين نمساويين ما زالوا محتجزين في إسرائيل.

وأشارت إلى أن فيينا نقلت احتجاجها رسميا إلى السفير الإسرائيلي لديها، كما دعت إسرائيل مرارا إلى التحلي بضبط النفس واحترام القانون الدولي في تعاملها مع سفينة المساعدات.

ـ سويسرا

بدورها، وصفت وزارة الخارجية السويسرية معاملة الناشطين بأنها "غير مقبولة"، وأدانت ما تعرض له بعض المشاركين.

وقالت الوزارة في منشور عبر منصة "إكس" إن هذه المعاملة تبدو متناقضة مع الضمانات التي قدمتها السلطات الإسرائيلية بشأن احترام القانون الدولي والحقوق الأساسية.

وأكدت على ضرورة الالتزام بتوفير ظروف احتجاز إنسانية لهم، وضمان حمايتهم من الانتهاكات، وتأمين حق الدفاع لهم.

ـ بولندا

من جهته، طالب نائب رئيس الوزراء، ووزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، عبر منصة "إكس"، بمعاقبة إسرائيل بسبب معاملتها للناشطين.

وقال سيكورسكي، في تعليق على المقطع المصور الذي نشره بن غفير من ميناء أسدود: "لا يمكنكم معاملة أي مواطن بولندي لم يرتكب أي جريمة بهذه الطريقة".

وأضاف أن "الأشخاص المحتجزين لا يُساء إليهم ولا يُسخر منهم في عالم ديمقراطي".



وأكد سيكورسكي، أن بولندا "تطالب بالعدالة لمواطنيها وبالعقاب للمسؤولين".

ـ سلوفاكيا

في السياق ذاته، أدانت سلوفاكيا بشدة معاملة ناشطي الأسطول، ووصفتها بأنها "تتنافى مع المبادئ الأساسية للكرامة الإنسانية".

وقال وزير الخارجية السلوفاكي يوراي بلانار، إنه يتابع "بقلق تصرفات بن غفير تجاه ركاب الأسطول، وبينهم مواطن سلوفاكي".

وأكد أن هذا السلوك "غير مقبول"، وأن سفارة بلاده في تل أبيب تتابع القضية عن كثب، وتتخذ الإجراءات اللازمة للإفراج الفوري عن المواطن السلوفاكي.

ـ فنلندا

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الفنلندية أنها ستطلب توضيحات من السفير الإسرائيلي لدى هلسنكي، بشأن سوء معاملة ناشطي الأسطول.

وأكدت الوزارة، عبر منصة "إكس"، ضرورة معاملة المحتجزين باحترام، وضمان حمايتهم القانونية وسلامتهم، مشيرة إلى أن فنلندا لا توافق على الأفعال التي ظهرت في المقطع المصور الذي نشره بن غفير.

ومساء الثلاثاء، أعلنت الخارجية الإسرائيلية اكتمال توقيف جميع ناشطي "أسطول الصمود" ونقلهم إلى سفن تابعة للبحرية الإسرائيلية.

ووفق منظمي الأسطول، تدخل الجيش الإسرائيلي ضد جميع قواربه البالغ عددها نحو 50 قاربا، وعلى متنها 428 ناشطا من 44 دولة، بينهم 78 مواطنا تركيا.

وقوبلت الخطوة بإدانات واسعة من منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، التي وصفتها بأنها "عمل مخز وغير إنساني".

وسبق أن استولت إسرائيل في مرات عدة على قوارب مساعدات في المياه الدولية كانت متجهة إلى غزة، بعضها تابعة لحملات أساطيل الصمود، واحتجزت الناشطين قبل ترحيلهم لاحقا.

ويعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة أوضاعا إنسانية كارثية، تفاقمت جراء الحرب الإسرائيلية التي خلفت عشرات آلاف القتلى والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.