قال شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن منظمة اليونسيف بالتعاون مع المكتب المُنسق المُقيم للأمم المتحدة في مصر، أجرت دراسة شاملة لجهود إصلاح التعليم المصري على مدار العامين الماضيين، سواء فيما يتعلق بالقرارات التي تم اتخاذها أو بالإجراءات التي نُفذت وأثرت على منظومة التعليم داخل المدارس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «حديث القاهرة»، عبر قناة «القاهرة والناس»، مساء الأربعاء، أنهم قدّموا عرضًا من 40 دقيقة، تضمن انخفاض الكثافات الطلابية بالفصول، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، ووزراء آخرين، معلقًا: «اليونسيف قدّموا بنفسهم معلومات مفصلة حول هذه النقطة».

وتابع أن اليونسيف تطرقت إلى انخفاض الكثافات الطلابية داخل الفصول، حتى 41 طالبًا بالفصل في المراحل الابتدائية، مضيفًا: «كان هناك مقارنة بين أعوام ماضية وبين الوضع وما هو عليه الآن ».

وأوضح أنهم تطرقوا لسد العجز من معلمي المواد الأساسية على مستوى الجمهورية، بإضافة 469 ألف معلم لهذه المواد على مستوى الجمهورية، سواء بالاستعانة بمعلمي الحصة، أو بالتعينات في إطار مسابقة الـ 30 ألف معلم، وغيرها من الآليات الفنية المستخدمة داخل المدارس ومنها إعادة توزيع نصاب المعلمين.

ولفت إلى حديثهم عن تطوير 94 منهجًا دراسيًا، قائلًا: «نقاط كثيرة تناولتها بالشرح منظمة اليونسيف النهاردة وأقروا بشكل واضح ان هناك تحول جذري في منظومة التعليم بمصر».

ورأى أن إقرار اليونسيف بالتحول الجذري بمنظومة التعليم المصرية يُمثل اعترافًا دوليًا بالجهود المبذولة خلال الفترة الماضية بهدف تطوير العملية التعليمة داخل المدارس.

وذكر أن نتائج الإصلاحات بدأت بالظهور، ومنها عودة الطلاب للمدارس وارتفاع نسب الحضور لـ87% مقارنة بـ15% سابقًا، بالإضافة إلى تطوير المناهج الدراسية وإعادة هيكلة المرحلة الثانوية، وغيرها، قائلًا: «الإجراءات المتواصلة الحديث عنها كان النهاردة بشكل مفصل واللي تم قبل كدا من إجراءات تأثيره إيه على الأرض داخل المدارس».

وأشار إلى أنهم تحدثوا عن البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، والذي طُبّق على أكثر من مليون و300 ألف طالب بجميع المحافظات على 3 مراحل، قائلًا: «كل هذه الإجراءات اللي ساهمت في تطوير العملية التعليمية في الفترة اللي فاتت والحديث عن الاستشراف المرحلة القادمة إن هي الإجراءات اللي تمت هتؤدي إلى تحقيق مزيد من التطوير».

