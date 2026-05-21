 معتمد جمال يحقق إنجازا غائبا مع الزمالك - بوابة الشروق
الخميس 21 مايو 2026 1:18 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لمقترح دمج الأندية الاستثمارية مع الأندية الشعبية؟
النتـائـج تصويت

معتمد جمال يحقق إنجازا غائبا مع الزمالك

محمد زاهر
نشر في: الخميس 21 مايو 2026 - 12:10 ص | آخر تحديث: الخميس 21 مايو 2026 - 12:10 ص

حقق معتمد جمال المدير الفني للزمالك، إنجازا غائبا بعدما قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، ليحصد اللقب رقم 15 في تاريخه هذا المسوم.

وأصبح معتمد جمال أول مدرب مصري يقود الزمالك للتتويج بالدوري منذ 38 عاما، وتحديدا منذ اللقب الذي حققه الراحل عصام بهيج موسم 1987-1988.

وسبق أن قاد بعض المدربين المصريين الزمالك لتحقيق اللقب، من بينهم الراحل محمود الجوهري.

وكان آخر ألقاب الدوري الذي حققه الزمالك والذي يحمل الرقم 14 قد تحقق تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك