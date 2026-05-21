معتمد جمال يحقق إنجازا غائبا مع الزمالك

حقق معتمد جمال المدير الفني للزمالك، إنجازا غائبا بعدما قاد فريقه للتتويج بلقب الدوري الممتاز هذا الموسم.

وفاز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، ليحصد اللقب رقم 15 في تاريخه هذا المسوم.

وأصبح معتمد جمال أول مدرب مصري يقود الزمالك للتتويج بالدوري منذ 38 عاما، وتحديدا منذ اللقب الذي حققه الراحل عصام بهيج موسم 1987-1988.

وسبق أن قاد بعض المدربين المصريين الزمالك لتحقيق اللقب، من بينهم الراحل محمود الجوهري.

وكان آخر ألقاب الدوري الذي حققه الزمالك والذي يحمل الرقم 14 قد تحقق تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز.