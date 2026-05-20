قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة استعرضت خلال اجتماع مجلس المحافظين خطة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، والتي تشمل رفع درجة الاستعداد في جميع المحافظات وتجهيز المرافق العامة والحدائق لاستقبال المواطنين خلال أيام العيد.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد وندى رضا ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الخطة تتضمن أيضًا تفعيل غرف عمليات تعمل على مدار 24 ساعة في كل محافظة لمتابعة الخدمات والتعامل مع أي طوارئ بشكل فوري، إلى جانب رفع جاهزية المرافق المختلفة.

وأضاف أن الحكومة تواصل متابعة استقرار الأسواق وتوافر السلع بأسعار مناسبة خلال فترة العيد، من خلال ضخ كميات كافية من السلع الأساسية وعلى رأسها اللحوم، بما يضمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب ومنع أي زيادات غير مبررة في الأسعار.

وأشار إلى أن الأجهزة الرقابية تتابع بشكل مستمر حركة الأسواق لضمان توافر السلع وعدم حدوث أية ممارسات احتكارية، مؤكدًا أن مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من السلع يكفي لعدة أشهر، وفي بعض الحالات يتجاوز العام.

وفيما يتعلق بقرار العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع خلال شهر يونيو، أوضح الحمصاني أن هذا الإجراء يأتي ضمن حزمة قرارات تستهدف ترشيد استهلاك الطاقة والوقود وضبط الإنفاق العام، مع استمرار استثناء القطاعات الخدمية المرتبطة مباشرة بتقديم خدمات للمواطنين.

وأكد أن الحكومة مستمرة في متابعة هذه السياسات بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد وضمان استمرار تقديم الخدمات بشكل طبيعي وفعال.