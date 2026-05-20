وزيرة الخارجية البريطانية: دور مصر لتعزيز استقرار الشرق الأوسط أكثر أهمية من أي وقت مضى

شددت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر، على أهمية دور مصر لتعزيز الاستقرار بمنطقة بالشرق الأوسط.

وكتبت عبر حسابها على منصة إكس: «مع تصاعد التوترات الإقليمية، أصبح دور مصر في تعزيز الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا أكثر أهمية من أي وقت مضى».

وأضافت: «من الجيد أن نرحب بوزير الخارجية المصري في لندن.. ناقشنا تعزيز الشراكة بين المملكة المتحدة ومصر وتعميق علاقاتنا الاقتصادية».

وأمس الثلاثاء، التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج يوم إيفيت كوبر وزيرة خارجية المملكة المتحدة، وذلك خلال زيارته إلى لندن، في إطار التشاور الدوري بين البلدين لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزير عبد العاطي ثمن في مستهل اللقاء التطور الذي تشهده العلاقات المصرية البريطانية، مؤكداً التطلع لمواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة المقبلة، ومواصلة انعقاد الآليات المختلفة لاتفاق المشاركة المصرية البريطانية المبرم في ديسمبر 2020، وذلك لمناقشة مختلف ملفات التعاون بمشاركة المسئولين من الجانبين.

وأكد وزير الخارجية الأهمية التي توليها مصر لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع المملكة المتحدة، والتطلع لجذب مزيد من الاستثمارات البريطانية، لاسيما وأن المملكة المتحدة تُعد من أكثر الدول صاحبة الاستثمارات التراكمية في مصر في العديد من المجالات، وذلك بجانب تعزيز التعاون في المجالات الثقافية والتعليمية والدفاعية.