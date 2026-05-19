النيابة تناظر جثامين ضحايا مذبحة أبنوب وتنتدب الطب الشرعي

انتقل فريق من النيابة العامة بمركز أبنوب، بإشراف المستشار أحمد فاروق المحامي العام لنيابات شمال أسيوط، إلى موقع حادث إطلاق الأعيرة النارية بشوارع بندر أبنوب، والذي أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين، وذلك لمعاينة مسرح الجريمة والوقوف على ملابسات الواقعة.

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال عدد من شهود العيان، كما أمرت بفحص كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط الحادث، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.



وفي السياق ذاته، انتقل فريق آخر من أعضاء النيابة إلى مستشفيات الإصابات والإيمان العام والشاملة وأسيوط الجديدة، لمناظرة جثامين الضحايا والمصابين في الواقعة، التي ارتكبها المتهم قبل أن تتمكن قوات الأمن من تصفيته عقب الحادث بنحو ساعة.

وقررت النيابة العامة انتداب مصلحة الطب الشرعي لتشريح الجثامين وبيان أسباب الوفاة، تمهيدًا لاستخراج تصاريح الدفن.

وكشفت المعاينة الأولية والفحص أن الضحايا من قرى بني محمد وبندر أبنوب، وأن المتهم أطلق الأعيرة النارية بصورة عشوائية على المواطنين في الشوارع.

وتبين من أقوال المصابين أن جمال سيد أحمد، 58 عامًا، فلاح ومقيم بقرية العسرات بمركز أبنوب، أُصيب بطلق ناري أسفل الذقن، وأكد في أقواله أنه فوجئ أثناء تواجده أمام منزله بسيارة ملاكي يستقلها شخص يحمل سلاحًا آليًا ويطلق النار عشوائيًا على المارة.

كما أُصيب محمود حمدان عبدالحافظ حسين، 73 عامًا، بطلق ناري في الذراع اليمنى، فيما أُصيبت صباح غيط عبدالرازق إبراهيم، 40 عامًا، بطلق ناري بالرقبة استقر بالوجه.

وأصيب فوزي محمد محمود بكر، 43 عامًا، بطلق ناري بالقدم اليمنى، بينما لقي كمال عبدالله عليوة محمد، 55 عامًا، مصرعه إثر إصابته بطلقات متعددة بالصدر والبطن.

كما توفي محمد عادل محمود حسن، 35 عامًا، متأثرًا بإصابته بطلقات نارية متعددة بالبطن، ولقي شهير كرم شاكر فرج، 23 عامًا، مصرعه إثر إصابته بطلق ناري بالجانب الأيسر.

وتوفي أيضًا شعبان فهمي حسن حسين، 61 عامًا، بعد إصابته بطلقات بالرقبة والبطن، فيما أُصيبت مادونا فريد صفوت هنري، 19 عامًا، بطلقات نارية بالفخذ الأيسر والذراع اليمنى، وأصيب فام فريد صفوت هنري، 16 عامًا، بطلق ناري بالقدم اليسرى.

كما أُصيبت سميحة منصور عبدالعال علي، 35 عامًا، بطلق ناري بالظهر، وأصيب كيرلس مرزوق زكي عبدالمالك، 28 عامًا، بطلق ناري بالركبة اليسرى.

ولقي منصور مكرم حسن محمد، 38 عامًا، مصرعه إثر إصابته بطلقات بالصدر والبطن، فيما أُصيب رجب حسين أحمد سالم، 40 عامًا، باشتباه كسور بالضلوع وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وفي أعقاب الحادث، فرضت أجهزة الأمن بأسيوط كردونًا أمنيًا بمداخل ومخارج مركز أبنوب وقرى بني محمد، فيما وجه اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بتعزيز الخدمات الأمنية من قوات الأمن المركزي والمباحث الجنائية، مع متابعة الحالة الأمنية على مدار الساعة.