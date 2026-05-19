قالت الفنانة صابرين، عن مناقشة المقترح المقدم من الفنان ياسر جلال بشأن "حق الأداء العلني" للفنانين إنهم اتخذوا الأحد خطوات مهمة تحت قبة مجلس الشيوخ، مضيفة أن ياسر جلال "طوال عمره فنان محترم وملتزم".

وأضافت عبر برنامج "الستات" مع الإعلامية سهير جودة، على قناة النهار، مساء الاثنين، أن "جلال" عندما أصبح نائبًا في مجلس الشيوخ شعرت أن لديه حيوية وقضية يؤمن بها، وهي تقدير الفنان الملتزم والمحترم، مشيرة إلى أنه ينتمي إلى جيل تربى على احترام الفنانين الذين أعطوا عمرهم وحياتهم للمهنة، وكانوا يستحقون لقب "سفير مصر" عند السفر للخارج.

وتابعت أنه عندما "جلال" دعاهم للحديث عن حق الأداء العلني، أدركوا أن الأمر لا يخصهم فقط، بل يمتد للأجيال القادمة، لأن الفنانين ثروة قومية.

ورأت أن تطبيق حق الأداء العلني بالشكل المتعارف عليه سيدعم الدولة اقتصاديًا، حيث سيدخل عملة صعبة للبلد، وليس للفنانين فقط، كما سيحقق عوائد بملايين الجنيهات.

وأكدت أن الفنان عندما يشعر بالتقدير من الدولة يزداد حرصًا على تقديم أعمال ذات قيمة، موجهة نداءً إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم مطالب الفنانين ومساندة رأي الفنان ياسر جلال.

واستكملت أنه عندما يُكرَّم الفنان من رئيس دولته، ويشعر أن بلده تعترف بقيمته، سيدفعه ذلك إلى الحرص على تقديم أعمال تليق بهذا التقدير، معتبرة أن ذلك سيشجع على تقديم أعمال أكثر قيمة ويحد من انتشار المحتوى غير الهادف.

وطلبت بأن يكون هناك لقاء دوري كل 6 أشهر أو سنويًا لمناقشة تطلعات الفنانين وأفكارهم، مؤكدة أن الجميع يحملون همًا واحدًا، مردفة: "بداية الألف ميل تبدأ بخطوة، وبدأن أمس خطوات كثيرة".



وحضر عدد من الفنانين اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار، الأحد، في مقر مجلس الشيوخ، لمناقشة المقترح المقدم من الفنان ياسر جلال بشأن حق الأداء العلني، وذلك في إطار جهود تستهدف تعزيز حماية الحقوق الفكرية والمالية للمبدعين والفنانين.