الزمالك يختتم تحضيراته لمواجهة سيراميكا الحاسمة في صراع الدوري

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 19 مايو 2026 - 6:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 مايو 2026 - 6:27 م

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأخيرة من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري الممتاز، في مباراة قد تحسم لقب الموسم.

ويستضيف الزمالك نظيره سيراميكا على استاد القاهرة مساء الأربعاء عند الساعة التاسعة، حيث يتصدر الأبيض جدول الترتيب برصيد 53 نقطة، بينما يحتل سيراميكا المركز الرابع برصيد 44 نقطة.

ويأمل الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية تمنحه درع الدوري بعد موسم طويل مليء بالتقلبات والأزمات. وللفريق فرصتان للفوز باللقب: الأولى بالفوز بالمباراة والوصول إلى 56 نقطة، والثانية بالتعادل والحصول على 54 نقطة، مع إمكانية التفوق على بيراميدز في حال تساوي النقاط بفضل أفضلية المواجهات المباشرة.


