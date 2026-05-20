أكد حمزة المثلوثي، نجم نادي الزمالك السابق، ولاعب الصفاقسي التونسي الحالي أن علي معلول، زميله في الفريق، كان يستحق خروجًا أفضل من ناديه السابق، الأهلي.

وقال حمزة المثلوثي في تصريحات لشبكة بين السطور: "معلول شيء آخر، هو أسطورة بأتم معنى الكلمة في مصر.. هو لا يستطيع السير في الشوارع أو المولات.. هو شيء مقدس في مصر".

وأضاف الظهير الأيمن التونسي: "يحبون علي معلول في مصر بشكل غير طبيعي، ولديهم كل الحق.. في 9 سنوات، حقق 22 بطولة.. هو من أساطير النادي الأهلي.. بالإضافة إلى أخلاقياته، فمن الصعب أن تستمع لوجوده في أزمة".

وتابع: "طريقة خروجه تضع علامات استفهام، لم أكن أتوقع أن يخرج بهذه الطريقة.. هو من أساطير النادي.. كان لا يجب أن يخرج بهذه الطريقة.. والحمد لله أنه برهن أنه مازال قويًا في الملعب".

وأكمل: "كل يوم جماهير الأهلي تهاجم إدارة النادي بسبب الاستغناء عن معلول، وهذا نجاح له.. لقد جاء للصفاقسي لكي يثبت أنه مازال يستطيع اللعب، وأنه لا يستحق الخروج بهذا الشكل.. هو يريد إثبات ذلك".