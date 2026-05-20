مارتن لورانس يصل القاهرة لحضور العرض الخاص لفيلم «7 Dogs»

أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عن وصول الفنان الأمريكي مارتن لورانس إلى القاهرة اليوم، لحضور العرض الخاص لفيلم 7 Dogs، والمقرر إقامته بعد غدٍ الجمعة، بإحدى دور السينما الشهيرة في التجمع الخامس.

ومن المتوقع وصول مزيد من الضيوف لحضور العرض الخاص، من بينهم صُنّاع سلسلة أفلام Bad Boys، التي شارك في بطولتها ويل سميث ومارتن لورانس، وذلك لتهنئة مخرجي الفيلم بلال فلاح وعادل العربي.

وتدور أحداث فيلم 7 Dogs حول عميلين يسعيان للقبض على شبكة كبرى لتهريب المخدرات تُدعى «السبعة كلاب». ويشارك في بطولة الفيلم أحمد عز، وكريم عبد العزيز، ومونيكا بيلوتشي، وسلمان خان، وتارا عماد، وناصر القصبي، وهنا الزاهد.



